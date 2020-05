Romania are 1.036 de morti de COVID-19: 34 de decese anuntate miercuri, inclusiv doi tineri sub 30 de ani - UPDATE

Iata detaliile oferite de GCS despre decesele raportate miercuri, 13 mai:

Ziare.

com

Miercuri dimineata a venit prima informare de la GCS, fiind vorba despre trei femei si doi barbati din Dambovita, Covasna, Mures, Cluj si Prahova.Ulterior, au fost anuntate alte 9 decese: 3 femei si 6 barbati din Vaslui, Iasi, Bacau, Bihor si Suceava. Una dintre victime avea doar 23 de ani.Putin dupa ora 20:00 au fost anuntate inca 20 de decese - 10 femei si 10 barbati din Bacau, Sibiu, Dambovita, Constanta, Hunedoara, Mures, Timis, Vrancea, Botosani, Alba, Galati, Bihor, Bucuresti si Giurgiu.De precizat ca au fost raporatate azi si decesele a doua persoane care murisera pe 22, respectiv 29 aprilie. Intarzierile in raportare sunt explicate de GSC prin faptul ca Directiile de Sanatate Publica au trebuit sa se intereseze de cazuri ca sa afle si nu au fost informate, asa cum e procedura.Pana acum, in Romania, 16.002 de persoane au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus. Dintre acestea, 7.961 au fost declarate vindecate si externate, in timp ce 228 de pacienti se afla la Terapie Intensiva.La nivel global a fost depasit pragul de 4,3 milioane de imbolnaviri, iar cifra mortilor se apropie de 300.000.- un barbat, de 63 ani, din judetul Dambovita, care a primit confirmarea pe 12 mai, zi in care a si murit. El suferea de hipertensiune arteriala, cardiomiopatie dilatativa, diabet zaharat tip II, insuficienta renala cronica si obezitate.- o femeie, de 77 ani, din judetul Covasna, in cazul careia prezenta virusului a fost confirmata pe 11 mai si a murit pe 12 mai. Ea suferea de hipertensiune arteriala, bronhopneumopatia obstructiva cronica (BPOC) si obezitate gr I.- o femeie, de 84 ani, din judetul Mures, beneficiar al Casei de varstnici. In cazul sau s-au primit rezultatele pozitive pe 1 mai si a murit pe 12 mai. Femeia suferea de hipertensiune arteriala, diabet zaharat tip II, poliartrita reumatoida si dementa Alzheimer- un barbat, de 77 ani, din judetul Cluj, care a primit rezultatul pozitiv pe 25 aprilie si care a murit pe 12 mai. El suferea de fibrilatie atriala, hipertensiune arteriala, complexe imune circulante (CIC) si diabet zaharat tip II.- o femeie, de 90 ani, din judetul Prahova, care a primit confirmarea pe 12 aprilie si a murit pe 12 mai. Ea suferea de o afectiune cardiaca.- o femeie de 92 de ani din judetul Vaslui, confirmata cu COVID-19 in data de 12 mai. Pacienta a murit pe 13 mai. Ea suferea de sechele in urma unui accident vascular cerebral, hipertensiune arteriala stadiul III, dementa senila, atrofie cerebrala, hepatopatie cronica.- un barbat de 57 de ani din Iasi, care a primit rezultatul pozitiv in data de 2 mai. Pacientul a murit astazi. Comorbiditati: hipertensiune arteriala, diabet zaharat tip 2 si obezitate.- un barbat de 51 de ani din judetul Iasi, testat pozitiv pentru coronavirus in data de 9 mai. El a murit pe 12 mai. Pacientul suferea de hipertensiune arteriala, insuficienta cardiaca congestiva, diabet zaharat, boala Tooth Marie si obezitate.- o femeie de 59 de ani din Bacau, confirmata cu COVID-19 in data de 29 aprilie. Ea a murit pe 12 mai. Suferea de ciroza hepatica, encefalopatie cronica, diabet zaharat si malnutritie.- un barbat de 23 de ani din Bihor, care a primit rezultat pozitiv la COVID-19 in data de 18 aprilie. El a murit pe 13 mai. Comorbiditati: pemfigus vulgar in tratament cu imunosupresoare, sindrom Cushing si obezitate.- o femeie de 46 de ani din Bacau, confirmata cu coronavirus in 29 aprilie. Ea a decedat in 12 mai. Suferea de ciroza hepatica decompensata, insuficienta hepatica cronica acutizata si sindrom hepato-renal.- un barbat de 79 de ani din Suceava, care a testat pozitiv in data de 26 aprilie. Decesul a fost inregistrat in 12 mai. Pacientul suferea de astm bronsic, accident vascular cerebral ischemic, complexe imune circulante (CIC) si hipertensiune arteriala.- un barbat de 74 de ani din Suceava, care a primit rezultatul pozitiv in data de 2 mai. Decesul a fost inregistrat pe 12 mai. Pacientul suferea de insuficienta renala cronica-dializa, diabet zaharat insulinodependent, stent coronarian si pe artera renala.- un barbat de 67 de ani, tot din judetul Suceava. Diagnosticul a fost confirmat in data de 13 mai, decesul survenind in data de 10 mai. Comorbiditati: patologie cardiovasculara.- o femeie de 51 de ani din judetul Bacau. A primit rezultatul pozitiv pentru coronavirus pe 4 mai si a murit pe 13 mai. Suferea si de hipertensiune arteriala si obezitate.- un barbat de 27 de ani din judetul Sibiu. A fost testat pozitiv pe 10 mai si a murit pe 13 mai. Suferea si de retard psihic, hepatopatie, bronhopneumopatia cronica obstructiva (BPOC) si anemie.- o femeie de 81 de ani din judetul Dambovita. A fost confirmata pozitiv pe 9 mai si a murit pe 11 mai. Suferea si de hipertensiune arteriala, fibrilatie atriala si sechele in urma unui accident vascular cerebral.- o femeie de 77 de ani din judetul Constanta. A fost confirmata pe 2 mai si a murit pe 13 mai. Suferise si un accident vascular cerebral hemoragic.- un barbat de 62 de ani din judetul Hunedoara. A fost diagnosticat cu COVID-19 pe 27 aprilie si a murit pe 12 mai. Suferea si de hipertensiune arteriala, sindrom hepato-renal, cardiopatie ischemica cronica, angina pectorala si insuficienta cardiaca.- un barbat de 50 de ani din judetul Hunedoara. A fost confirmat pozitiv pe 8 mai si a murit pe 13 mai. Suferea si de hipertensiune arteriala, obezitate, psihoza discordanta si anemie.- un barbat de 48 de ani din judetul Mures. A fost confirmat pe 4 mai si a murit pe 12 mai. Sufera si de cardiopatie ischemica, angina pectorala, insuficientaventriculara stanga, hipertensiune arteriala si artiopatie obliteranta la membrele inferioare.- o femeie de 72 de ani din judetul Timis. A fost confirmata cu COVID-19 pe 2 mai si a murit pe 13 mai. Suferea si de hipertensiune arteriala, astm bronsic, rinichi unic chirurgical, bloc major de ramura dreapta si cardiopatie ischemica.- o femeie de 78 de ani din judetul Vrancea. A fost confirmata pe 13 aprilie cu noul coronavirus si a murit o luna mai tarziu, pe 13 mai. Suferea si de diabet zaharat tip 2, aterioscleroza extinsa la membrul inferior drept si dementa mixta.- un barbat de 39 de ani din judetul Botosani. A murit pe 9 mai dupa care a fost testat pentru noul coronavirus, rezultatul pozitiv venind pe 12 mai. Suferea si de obezitate si hipertensiune arteriala.- un barbat de 58 de ani din judetul Botosani. A fost confirmat pe 11 mai si a murit a doua zi, pe 12 mai. Suferea si de insuficienta cardiaca cronica, diabet zaharat tip II si infarct miocardic.- o femeie de 63 de ani din judetul Alba, care era contact cu mai multe cazuri confirmate de la caminul social din Ocna Mures. A fost confirmata pe 9 mai si a murit pe 13 mai. Suferea si de insuficienta renala cronica, epilepsie, sechele in urma unui accident vascular, diabet zaharat tip II si fusese operata pentru gonartroza.- o femeie de 90 de ani din judetul Galati. A fost confirmata pe 30 aprilie si a murit pe 12 mai. Este precizat ca era contact al unir cazuri confirmate de la caminul social Sfantul Spiridon. Suferea si de dementa senila, tulburari de coagulare, insuficienta hepatica, accident vascular cerebral, hemiplegie dreapta si insuficienta circulatorie.- un barbat de 52 de ani din judetul Bihor, contact al unui caz confirmat. A murit pe 9 mai si abia apoi a fost testat, rezultatul pozitiv pentru COVID-19 venind pe 13 mai. Suferea si de miocardiopatie etanolica, ciroza hepatica toxica (etanolica) si etilism cronic.- o femeie de 80 de ani din municipiul Bucuresti. A fost confirmata pozitiv pe 29 aprilie si a murit pe 12 mai. Suferea si de insuficienta cardiaca cronica, cardiopatie ischemica, hipertensiune arteriala, hipertensiune pulmonara, obezitate, tahicardie paroxistica supraventriculara si diverticuloza colonica.- o femeie de 70 de ani din municipiul Bucuresti. A fost confirmata pozitiv pe 8 mai si a murit pe 12 mai. Suferea si de insuficienta cardiaca, hipertensiune arteriala, boala aortica cu proteza metalica, fibrilatie arteriala, hipertensiune pulmonara, bloc de ramura stanga si diabet zaharat tip II.- un barbat de 47 de ani din judetul Vrancea. A fost confirmat cu noul coronavirus pe 13 mai, zi in care a si murit. Nu este cunoscut sa fi suferit de vreo alta afectiune.- un barbat de 76 de ani din judetul Galati. A fost confirmat pozitiv pe 13 mai, zi in care a si murit. Suferea si de insuficienta venoasa profunda, sindrom anemic sever, hemoragie digestiva superioara si hemoragie digestiva inferioara.- un barbat de 53 de ani din judetul Giurgiu. A fost confirmat pozitiv pe 5 aprilie si a murit pe 22 aprilie. GCS explica intarzierea de raportare prin faptul ca barbatul a decedat la Spitalul Colentina si decesul nu a fost raportat judetului Giurgiu, iar DSP Giurgiu a aflat astazi, cand s-a interesat de caz. Suferea si de hipertensiune arteriala si suferise un infarct miocardic.- o femeie de 90 de ani din judetul Galati. A murit pe 29 aprilie, cu o zi inainte sa vina rezultatul pozitiv pentru COVID-19. Ea era intr-unul dintre caminele de batrani devenite focar de coronavirus. GCS precizeaza ca DSP Galati a aflat abia astazi despre deces, cand s-a interesat de caz la caminul social. Femeia suferea si de cardiopatie ischemica cronica, hipertensiune arteriala, fibrilatie arteriala paroxistica, angina de efort, accident vascular cerebral si diabet zaharat.A.G.