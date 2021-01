De ce infloreste in Romania fake-news-ul legat de vaccinul anti-COVID: "Suntem la cote de incredere in semeni la nivelul Liberiei, cea mai saraca tara din Africa"

Interventia Alinei Birgaoanu, la minutul 3:08

Birgaoanu a participat in seara zilei de vineri, 8 ianuarie, la webinarul "Vaccinarea COVID-19 pe intelesul tuturor", un demers al Ministerului Sanatatii si al Colegiului Medicilor, si a vorbit despre cum ar trebui combatute stirile false legate de pandemia de COVID-19.Alina Birgaoanu a explicat ca, in Romania, atat increderea in autoritati cat si cea in semeni este la nivelul Liberiei, cea mai saraca tara din Africa."As adauga faptul ca Romania are cote de incredere publica si de incredere unii in altii care sunt la nivelul Liberiei. Pe acest indicator in mod precis suntem la cotele celei mai sarace tari din Africa. Eu cred ca, in momentul in care vorbim despre combaterea dezinformarii si despre comunicare publica, trebuie sa pornim de la aceasta ranita foarte grea cu care Comitetul National pentru Coordonarea Activitatilor privind Vaccinarea a pornit la drum", spune specialista in comunicare.In plus, mai spune ea, "increderea se construieste in timp si se pierde instant". Vorbeste si despre elementele-cheie pe care a fost construita campania de comunicare, si anume increderea in stiinta, in progresul stiintific, dar si in profesia medicala.Explica si cum, adesea, aceasta strategie a fost criticata de persoane care considera ca oamenii simpli nu pot intelege pe deplin un limbaj stiintific, dar ea nu este de acord cu aceasta supozitie."Pilonii pe care s-au sprijinit demersurile de comunicare publica din aceasta perioada au fost crearea increderii in stiinta, in progresul stiintific, increderea in profesia medicala, in profesionisti in general.Am incredere ca o astfel de imagine de brand poate fi comunicata inclusiv oamenilor de la tara. Mi s-a spus de multe ori: cum vrei tu sa te adresezi oamenilor de la tara cu progresul stiintific? Eu am mare incredere in natura umana si am incredere in toate categoriile socio-profesionale din Romania si eu cred ca aceasta idee, comunicata in mod corect si coerent, poate sa mobilizeze oamenii.Demersurile de comunicare publica s-au bazat pe aceasta idee, de a construi, de a reconstrui, de a consolida increderea in profesia medicala si una dintre lucrurile cele mai triste este ca au existat doctori proeminenti care s-au exprimat la televizor si care au spus ca asteapta sa fie informati de catre autoritati cu privire la vaccin, ca orice alt cetatean.Este ca si cum eu, profesor de mass-media, as spune ca vreau sa ma informeze Guvernul in legatura cu ultimele aparitii din literatura de specialitate astfel incat sa le pot preda studentilor", mai explica Alina Birgaoanu.Ea vorbeste si despre un fenomen al epocii moderne, si anume infodemia, pe care o prezinta drept o boala, cand suntem inconjurati de informatii in abundenta, devenind greu sa distingem ce este adevarat si ce nu este."Infodemia este o boala a supra-abundentei informationale. Spre deosebire de alte crize de sanatate, care au avut loc in Evul Mediu, sau la sfarsitul Primului Razboi Mondial, infodemia se petrece in context de supra-abundenta de informatii.Oamenii isi aleg doar faptele care le convin, care se potrivesc cu parerile anterioare. Situatia este paradoxala, toata lumea cere mai multa comunicare, dar infodemia este o boala a obezitatii informationale. Suntem expusi la prea multa informatie, sunt prea multe surse de informatie", spune specialista.In final, ea spune ca, in online, fiecare dintre noi este un "instrument de viralizare". Astfel, in momentul in care apar dezinformari, stiri false, sau teorii ale conspiratiei, chiar si prin faptul ca ne amuzam pe seama lor, sau ca le criticam, fara sa combatem cu informatiile corecte, nu facem decat sa inrautatim lucrurile. Algoritmii lucreaza, astfel ca informatiile se propaga in momentul in care le acordam atentie, chiar si cu intentii bune.