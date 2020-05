COVID-19: Romania continua pe panta descendenta. Avem sub 150 de cazuri noi din aproape 9.000 de teste si 410 pacienti vindecati de ieri pana azi

Ziare.

Mai exact, bilantul anuntat astazi este de 145 de noi imbolnaviri, din cele 8.919 de teste procesate de la comunicarea de ieri pana in prezent. In ce priveste numarul celor declarati vindecati si externati, acesta a crescut la 11.187, ceea ce inseamna ca, de ieri pana azi, au fost declarate vindecate 410 persoane.La ATI, in acest moment, sunt internati 196 de pacienti, tot in scadere fata de cifrele de ieri.In ce priveste decesele, bilantul negru a ajuns la 1.170 de morti, dupa ce sambata dimineata au fost anuntate alte 4 decese.Numarul celor plasati in carantina institutionalizata a scazut la 8.239, insa a crescut cu cateva mii cel al cetatenilor plasati in izolare la domiciliu, fapt determinat cel mai probabil de revenirea in tara a multor cetateni de la ridicarea restrictiilor de circulatie.Nici in ce priveste situatia romanilor de peste hotarele lucrurile nu s-au inrautatit. De ieri pana astazi nu a mai fost raportat niciun caz al vreunui cetatean roman depistat cu COVID-19. Astfel, bilantul pe diaspora ramane stationar la 3.067 de pacienti, majoritatea din Italia, Spania si Germania, din care 106 au murit.In ce priveste sanctiunile, in ultimele de 24 de ore au fost date 251 de amenzi in valoare de 168.710 lei. Totodata, au fost intocmite 3 noi dosare pentru combaterea zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 Cod Penal.