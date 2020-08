Romania depaseste 20.000 de cazuri active de COVID-19. La inceputul lunii iulie bilantul arata doar 6.074

Ultimele cifre arata un total al cazurilor active de aproape trei ori mai mare comparativ cu varful primului val al pandemiei, atunci cand, in 29 aprilie, se inregistrau 7.734 de cazuri active.De asemenea, totalul inregistrat in aceasta perioada este de patru ori mai ridicat fata de minimul inregistrat dupa perioada starii de urgenta, atunci cand in 8 iunie erau la activ doar 4.444 de cazuri. Datele pot fi analizate in detaliu pe portalul Graphs.ro In ceea ce priveste numarul deceselor in randul pacientilor Covid-19 confirmate zilnic, in ultimele trei zile au fost stabilite trei astfel de recorduri negre, fiind inregistrate 48, 41 si 45 de astfel de decese. Asta in contextul in care cel mai negru bilant fusese inregistrat in 15 aprilie, atunci cand au fost confirmate decesele a 40 de pacienti Covid. Astfel numarul total al deceselor a ajuns la 2.566, ceea ce reprezinta un procent de 4,43% din totalul de 57.895 de cazuri confirmate de la inceputul pandemiei in tara noastra.In acelasi timp, numarul persoanelor declarate vindecate si externate a ajuns joi, 6 august, la 28.992, reprezentand 50,7% din totalul persoanelor infectate cu noul coronavirus de la inceputul pandemiei. Numarul persoanelor declarate vindecate a fost joi de doar 408, adica mai putin de o treime din totalul cazurilor noi, ce din nou au depasit pragul a 1.300 de noi imbolnaviri.Din pacate, cu exceptia zilei de 21 iulie, atunci cand autoritatile au anuntat 1.707 de pacienti vindecati, in restul zilelor din ultima luna, doar o singura data numarul persoanelor vindecate a trecut de 500, in marea majoritate a zilelor numarul acestor nedepasind pragul de 200.