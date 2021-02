Romania, pe locul 14 la nivel global in privinta dozelor de vaccin contra COVID-19 administrate

"In Romania se vad eforturile depuse in ultima perioada , in ultimele saptamani. Astfel ca, pe o analiza efectuata si publicata in cursul zilei de ieri, Romania se afla pe locul 14 la nivel global, cu o rata de doze administrate la suta de persoane de 4,41 de doze, peste media europeana de 3,77 si in fata unor tari care au sisteme de sanatate mult mai performante, mult mai eficiente, tari precum Germania, Franta Italia, Polonia si asa mai departe.Analiza prezinta date din 73 de tari si in total pana in momentul de fata sunt peste 131 de milioane de doze administrate, chiar si cu o medie de 4,7 milioane de doze pe zi la nivel global", a afirmat Baciu.El a spus ca in perioada care va urma vor sosi in Romania transe suplimentare de vaccin anti COVID-19 de la Astra Zeneca."In perioada imediat urmatoare lucrurile sunt in crestere. Asa cum stim, au inceput sa soseasca si vor sosi in continuare transe suplimentare de la Astra Zeneca pentru care noi vom deschide 180 de noi centre de vaccinare la nivel national - 22 in Bucuresti, astfel incat pe masura ce transele de vaccin care vor veni in Romania din ce in ce mai multe sa reusim sa acceleram cat se poate de mult campania de vaccinare, astfel incat sa ajungem cat mai repede cu putinta la acel procent care va neutraliza pandemia - 70% la suta de vaccinare din populatie", a aratat secretarul de stat.Referindu-se la cele 180 de centre de vaccinare, el a spus ca situatia privind personalul care va asigura vaccinarea variaza de la un judet la altul, iar pe masura ce se deschid centre se aloca si personalul necesar."Sunt analize facute la nivelul fiecarui judet. DSP se uita, pentru ca situatia variaza de la un judet la altul. Sunt judete in care exista mai multi medici de familie, medici stomatologi, mult mai multe asistente, centre medicale, centre universitare.Aceste analize sunt adunate la nivelul fiecarei directii de sanatate publica si pe masura ce se deschid centre de vaccinare se aloca si se identifica personal necesar din imediata proximitate, din interiorul localitatii respective, pentru ca, practic, ai nevoie sa ai personal medical in localitatea respectiva, nu sa ajungi in situatia in care personalul medical sa faca naveta", a explicat reprezentantul MS.