Romania, pe locul doi in Europa la procentul de persoane imunizate cu ambele doze de vaccin anti-COVID 19

Ritmul inscrierii pentru imunizarea cu ser Pfizer a fost de 302 persoane pe minut, conform informatiilor puse la dispozitie de oficialii din Sanatate. De luni, 1 martie, categoriile vizate se pot prezenta in cele 130 de cabinete noi din tara.Nu mai putin de 7.800 de persoane in fiecare zi, acesta este ritmul de lucru pentru cele 130 de cabinete care isi incep activitatea luni.Autoritatile vor ca, pana pe 20 martie, sa vaccineze 156.000 de romani care au peste 65 de ani , sufera de boli cronice ori au dizabilitati.Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a declarat, referitor la campanai de vaccinare: "Locurile disponibile in platforma sunt vazute doar de catre persoane care indeplinesc unul dintre aceste trei criterii.Practic, daca nu au peste 65 de ani, trebuie sa figureze in baza de date a CNAS cu boli cronice sau sa fie inscrisi la Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala ori la Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati. Am luat aceasta decizie, pentru ca este foarte important sa imunizam cat mai repede persoanele vulnerabile".Programarea se poate face individual, cu ajutorul apartinatorilor sau prin directiile de asistenta sociala din primarii. De asemenea, prin medicul de familie sau call center, mai arata autoritatile.In paralel, continua vaccinarea cadrelor didactice, iar echipele mobile se deplaseaza la suferinzii imobilizati la pat sau in centre de specialitate.Romania este pe locul sapte la nivel mondial si pe locul doi in Europa in ceea ce priveste procentul persoanelor imunizate cu doua doze de ser anti-Covid.