Record negativ: cum a ajuns Romania la peste 2.000 de cazuri noi de Covid-19 pe zi. Medicul Rafila: "Ma ingrijoreaza cifrele pe care le-am vazut"

In fapt, in ultima luna au fost inregistrate 37.681 de cazuri noi, dupa ce la data de 1 septembrie se inregistrau 89.891 de cazuri. Doar in ultima saptamana au fost raportate peste 9.500 de imbolnaviri, in contextul in care in data de 23 septembrie era inregistrat un numar total de cazuri de 118.054.Dincolo de recordul de cazuri inregistrat astazi, in aceasta luna in doua alte momente au fost raportate peste 1.700 de cazuri: in data de 16 septembrie - 1.713 si in 23 septembrie - 1.767. In doar trei zile au fost raportate sub 1.000 de imbolnaviri noi.Rata de pozitivare a ramas si ea ridicata in aceasta perioada, miercuri fiind inregistrat un procent de 8,29%, in contextul in care au fost realizate peste 26.000 de teste. Luni, 28 septembrie acest procent a fost de peste 20%. In ultimele doua saptamani, in doar o singura zi, acest procent a fost sub 5%.In acelasi timp, miercuri, 30 septembrie, au fost raportate si 1.840 de persoane vindecate, ducand totalul acestora la 102.476.Reprezentantul Romaniei la OMS, medicul Alexandru Rafila, a afirmat ca, in acest moment, ne aflam intr-o transmitere comunitara intensa."Sunt ingrijorat de cifrele pe care le-am vazut la raportarea testelor efectuate duminica. Pe de o parte, am avut un record pentru o zi de duminica, peste 1.200 de cazuri pozitive si am avut 20% dintre probele testate pozitive. Asta ma face sa cred ca suntem intr-un moment de transmitere comunitara intensa si nu este exclus ca, in aceasta saptamana, sa inregistam acea cifra la care toata lumea face referire, 2.000 de cazuri, pentru ca, in mod evident, am avut o crestere in cele doua saptamani care au trecut cu peste 1.700 de cazuri in cateva zile. Este de asteptat ca, pe masura ce procentul probelor pozitive creste, sa avem si in aceasta saptamana o evolutie in acelasi sens", a afirmat Rafila.