Romania si Ucraina, excluse din lista tarilor pentru care se impune carantina la intrarea in Republica Moldova

Ministerul Sanatatii de la Chisinau a actualizat lista tarilor pentru care se impun cele 14 zile de carantina, printre acestea regasindu-se si Israel, Olanda sau Suedia.Lista este actualizata o data la 14 zile in ziua de vineri si intra in vigoare din ziua de luni a saptamanii urmatoare.Indicatorul pentru includerea in lista a statelor pentru care se impune regimul de autoizolare la intrarea persoanelor in Republica Moldova reprezinta incidenta cazurilor de infectare cu COVID-19 mai mare sau egala cu 425 de cazuri la 100.000 de locuitori.CITESTE SI: Elevii din scoli vor fi testati impotriva COVID-19 cu teste rapide antigen. Cine se va ocupa de testarea in masa