Romania va imprumuta 4,1 miliarde de euro pentru atenuarea crizei economice produse de epidemia COVID-19

In sedinta de Guvern din data de joi, 1 octombrie 2020, a fost aprobat Memorandumul privind incheierea Acordului de imprumut dintre Uniunea Europeana si Romania, in valoare de 4,099 miliarde de euro, in cadrul instrumentului european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de somaj intr-o situatie de urgenta ca urmare a aparitiei epidemiei de COVID-19 (SURE).Imprumutul a fost acordat la cererea partii romane, transmisa Comisiei Europene, in baza Memorandumului din data de 7 august 2020, privind acordul de principiu al Guvernului pentru contractarea acestui imprumut.MFP mentioneaza ca imprumutul va sustine masurile adoptate de Guvernul Romaniei in contextul generat de criza COVID-19, in perioada februarie - august 2020, menite sa protejeze angajatii si persoanele care desfasoara o activitate independenta, cu scopul de a reduce incidenta somajului si pierderea veniturilor.Dintre aceste masuri, eligibile in cadrul instrumentului SURE, conform evaluarii Comisiei Europene, institutia enumera somajul tehnic, programul de munca flexibil, alte astfel de scheme destinate unor categorii de liber profesionisti a caror activitate a fost redusa/intrerupta, ca urmare a pandemiei de COVID-19, precum si sporuri si alte masuri similare acordate personalului medical pentru recunoasterea meritelor acestora.Alaturi de Romania, in cadrul acestui instrument au accesat finantare alte 15 state membre, printre care Italia, Spania, Polonia, Portugalia, Belgia. Dintr-un total de 100 miliarde de euro puse la dispozitie de Uniunea Europeana in cadrul acestui instrument valoarea cumulata a imprumuturilor acordate pana in prezent se ridica la circa 87,4 miliarde de euro anterioara datei de 31 martie 2020 inclusiv.