Romania va primi peste 25.000 de doze de Remdesivir. Este a doua cea mai mare cantitate de medicament, dupa cea primita de Spania. Primele 6.000 de flacoane intra in tara pe 7 august

Am primit a doua cea mai mare cantitate de doze, dupa Spania

Cum vor fi distribuite dozele de Remdesivir

Primele 6.026 de flacoane vor fi repartizate tarii noastre in data de 7 august 2020. Aceasta cantitate ajunge pentru asigurarea tratamentului unui numar de peste 1.200 pacienti eligibili (5 flacoane/pacient), conform Ministerului Sanatatii."Repartitia realizata de reprezentantii Comisiei Europene tine cont de numarul cazurilor la 14 zile si, in acest context,Conform calendarului transmis de catre Bruxelles, in data de 11 septembrie 2020 vor fi primite alte 10.336 flacoane pentru aproximativ 2.067 pacienti eligibili, iar in data de 9 octombrie 2020, un numar de 8.795 flacoane cu care vor ajunge pentru asigurarea tratamentului a inca aproximativ 1759 pacienti eligibili", transmite Ministerul Sanatatii.Ultimele doua transe vor fi evaluate in functie de evolutia epidemiologica la 14 zile.Ministerul Sanatatii mai precizeaza ca livrarea cantitatilorReamintim ca, in data de 28 iulie, Veklury a fost primul medicament autorizat la nivelul UE pentru tratamentul COVID-19. Incepand cu prima parte a lunii august vor fi puse la dispozitia statelor membre si a Regatului Unit, loturi de Veklury, cu coordonarea si cu sprijinul Comisiei Europene, pentru a raspunde nevoilor imediate.Comisia Europeana va finanta contractul, in valoare totala de 63 de milioane EUR. Astfel, va fi asigurat tratamentul a aproximativ 30 000 de pacienti din spatiul european care prezinta simptome severe de COVID-19.Citeste si: