Romanii care vin acum din Italia nu mai trebuie sa stea in carantina. Explicatia specialistului

De ce a fost scoasa Italia de pe lista tarilor galbene

Astfel, romanii care vor sa vina acasa din aceasta tara, nu mai au tresul izolarii pentru 14 zile. Au fost incluse insa, in noua lista, Republica Moldova, Turcia si Olanda.Specialistii spun ca din zona galbena se scot sau se introduc state, in functie de situatia epidemiologica din tarile respective, in conformitate cu ECDC."Centrul European pentru Controlul Bolilor calculeaza rata medie cumulata a cazurilor de Covid-19, la 14 zile, raportat la 100.000 de locuitori, pentru toate statele din Europa. Acest indicator ghideaza deciziile de instituire a carantinei pentru cetatenii care se deplaseaza dintr-o tara in alta.In general, carantina se instituie pentru acele persoane care vin din tarile in care acest indicator are o valoare mai mare decat in tara de destinatie.Insa, fiecare tara decide individual cand, cum si ce tip de restrictii (inclusiv carantina) impun, si pot fi luati in calcul si alti parametri in afara celor ECDC", a explicat pentru Ziare.com, Dr. Marius Geanta, co-fondator al Centrului pentru Inovatie in Medicina.Rata de raportare a infectarilor la 100.000 de locuitori, la 14 zile este mai mica in Italia fata de cea raportata in Romania.Conform ECDC , Italia are 428.3, iar Romania 436.8.Conform datelor de pe worldometers.info de la inceputul pandemiei pana in prezent, in Italia au fost confirmate 1.906.377 de cazuri de COVID-19. 67,220 de persoane au murit.