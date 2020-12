De ce nu se testeaza romanii de sarbatori. Specialist: "Oamenii vor sa mearga in vizite si la cumparaturi"

Unii vor sa mearga la cumparaturi si in vizita

Incepem sa vedem efectele minivacantei de 1 decembrie

"Avem o scadere semnificativa a numarului de teste voluntare. Oamenii nu mai vor sa se testeze acum de sarbatori pentru ca nu vor sa fie inchisi, sa stea in izolare. Acesta nu este insa un semn bun, pentru ca daca oamenii evita sa stea in izolare inseamna ca ei sunt dispusi sa faca vizite chiar daca exista riscul sa fie infectati", a explicat cercetatorul Octavian Jurma pentru Ziare.com.Dr. Jurma mai spune ca numarul mare de teste voluntare se datoreaza atat celor care au avut nevoie de un rezultat negativ pentru a putea iesi din tara, insa au fost si ale celor care au dorit sa vada daca sunt infectati."Avem si 10.000 de teste deficit pe cele clinice. Momentan, nu exista un entuziasm pentru a se testa in plus si pentru a combate epidemia pe aceasta cale.Sa nu uitam ca fiecare test pozitiv inseamna o persoana scoasa din circulatie si sa fie izolata la domiciliu pana cand organismul reuseste sa scape de boala. Daca nu sunt izolate, aceste persoane pot sa fie asimptomatice si sa-i infecteze si pe ceilalti, fara sa stie, de multe ori.Din pacate avem si cazuri de oameni care se stiu infectati, dar cu toate acestea prefera sa pastreze tacerea si sa mearga la lucru, sa-si vada de treaba", a mai spus Jurma.El a mai spus ca acum este o perioada in care gradul de conformare este natural mai scazut decat in alta perioada a anului. "Lumea nu vrea sa stea acasa de sarbatori, prefera sa isi faca cumparaturile. Este rasplata pe care fiecare o asteapta de sarbatori si aceasta rasplata produce rezistenta la masurile impotriva coronavirusului", a explicat Jurma.Cercetatorul a mai spus ca rezultatele minivacantei de 1 Decembrie le vom vedea incepand din aceasta saptamana si saptamana viitoare."Testele sunt sistemul nostru de detectie timpurie. Daca noi nu detectam bombardierele inamice la granita, le vom vedea cand isi arunca bombele la noi in orase. Si aici spitalele vor fi cele lovite si se vor umple cu bolnavi.Iar problema cu bolnavii este ca ei nu se mai adreseaza spitalelor decat in momentul in care starea lor este grava. Aceasta intarziere naturala intre infectie si detectare se va mari si mai mult. Pentru ca oamenii vor astepta o saptamana, poate chiar doua pana se vor adresa medicului. Si aici este o problema foarte mare pentru ca vedem ca avem un numar foarte mare de pacienti care au nevoie de oxigen", a mai explicat specialistul."Sunt extrem de ingrijorat de ceea ce ne asteapta pentru ca daca am intrat in al doilea val deja obositi, cu medici epuizati, in care, pentru ca nu s-a prabusit totul avem impresia ca se poate si mai mult. Insa nu este decat o chestiune de timp pana cand vom incepe sa vedem si la noi oameni care pur si simplu inchid si pleaca, fie isi vor da demisia, fie vor pleca in alte zone".Medicul a mai spus ca cel mai probabil vom avea o noua crestere a cazurilor la inceputul acestei luni si, cel mai probabil, un nou val al pandemiei, in februarie.