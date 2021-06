Romanii cred ca pandemia va mai dura cel putin 2-3 ani. In jur de 15% dintre cetateni afirma ca au fost infectati cu noul coronavirus STUDIU

Potrivit studiului, aproximativ 15% dintre romani afirma ca au fost infectati cu noul coronavirus , iar peste 60% cunosc cel putin o persoana care a fost infectata. Exista si un segment de populatie, de cel putin 800.000-900.000 de persoane, care afirma deschis ca nu exista noul coronavirus, indica sondajul.Potrivit datelor cercetarii realizate de ICCV si Elicom privind felul in care populatia Romaniei vede pandemia COVID-19 (perceptii, evaluari, atitudini), consecintele acesteia asupra vietii oamenilor si functionarii societatii, precum si vaccinarea, ca solutie la criza sanitara pe care o parcurgem., o majoritate clara dintre cetateni (63%) au avut contact indirect cu noul coronavirus. Mai mult de trei din cinci romani cunosc cel putin o persoana din jurul lor - dintre rude, prieteni, colegi de munca, vecini sau cunostinte - care a fost infectata cu noul coronavirus. Proportii mai ridicate de cetateni care au avut contact indirect cu noul coronavirus se intalnesc in mediul urban (72%), intre persoanele in varsta de 35-49 de ani (72%), intre persoanele cu studii superioare (89%) si in gospodarii cu bunastare subiectiva (70%). De asemenea, in jur de 15% dintre romani afirma ca au fost infectati cu noul coronavirus.Majoritatea populatiei (57%) crede ca noul coronavirus se transmite destul de usor de la om la omMajoritatea populatiei, 57%, considera ca noul coronavirus se transmite destul de usor de la om la om. O minoritate de circa 16% sustine ca noul coronavirus se transmite destul de greu de la om la om."Desi reprezinta o proportie scazuta intre cetatenii Romaniei (6%), exista si un segment de populatie, de cel putin 800.000-900.000 de persoane, care afirma deschis ca nu exista noul coronavirus. Caracterul de opozitie fata de curentul majoritar de opinie nu exclude posibilitatea ca segmentul de populatie care sustine ideea inexistentei noului coronavirus sa fie mai amplu, iar unii oameni sa evite sa afirme deschis ceea ce gandesc. Ceva mai mult de o cincime dintre romani nu se pot pronunta in privinta felului in care se transmite noul coronavirus", mentioneaza sondajul.Cei mai multi oameni (42%) spun ca infectia provocata de noul coronavirus este mai grava decat gripa si aproape la fel de multi (40%) cred ca gravitatea infectiei difera de la om la omEvaluarile populatiei in privinta gravitatii infectiei cauzate de catre noul coronavirus au avut la baza comparatia cu gripa. Rezultatele cercetarii realizate de ICCV si Elicom denota existenta a doua curente majore de opinie. Cei mai multi dintre romani (42%) cred ca infectia provocata de noul coronavirus este mai grava decat gripa.Opinia respectiva este cel mai larg impartasita (71%) in randul populatiei varstnice, de 65 de ani si peste. 14% dintre cetateni cred ca infectia cu noul coronavirus este la fel de grava ca gripa si numai 4% cred ca este mai putin grava decat gripa. Un punct de vedere mai nuantat, potrivit caruia gravitatea infectiei cu noul coronavirus difera de la om la om, este impartasit de circa 40% din populatie.Aproape jumatate dintre romani (47%) cred ca pandemia COVID-19 va mai dura cel putin 2-3 ani, conform rezultatelor sondajului de opinie la nivel national realizat de ICCV si Elicom. Acest curent de opinie este dominant in toate categoriile socio-demografice.In schimb, aproape 30% dintre cetateni sunt increzatori ca pandemia se va incheia in anul 2021. Circa o patrime din populatie crede ca pandemia va dura pana anul viitorMetodologieUniversul cercetarii a inclus ansamblul persoanelor adulte neinstitutionalizate, rezidente in Romania . Pe baza rezultatelor recensamantului populatiei din 2011, a fost proiectat un esantion multistadial, probabilist. Baza de esantionare au constituit-o utilizatorii de telefonie mobila si fixa. Au fost intervievate 1.023 de persoane.. Esantionul a fost validat pe baza datelor recensamantului populatiei din 2011 si este reprezentativ pentru populatia adulta neinstitutionalizata a Romaniei. La un grad de incredere de 95%, marja de eroare este de +/- 3,1% la nivelul intregului esantion. Metoda de culegere a datelor a constat in interviuri telefonice cu selectia subiectilor asistata de calculator (CATI), in conformitate cu prevederile GDPR si ale legislatiei privind protectia datelor personale. Datele au fost culese in perioada 18-25 si 28-31 mai de catre Elicom. Baza de date nu a fost ponderata.Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii (ICCV) este cea mai importanta institutie de cercetare stiintifica dedicata calitatii vietii si politicilor sociale din Romania. ICCV face parte din reteaua de cercetare a Academiei Romane si este membru al Institutului National de Cercetari Economice "Costin C. Kiritescu".Compania Elicom furnizeaza servicii de tip Contact Center pentru companii romanesti, multinationale si institutii publice, acoperind orice domeniu de activitate in care satisfactia clientului este considerata ca fiind esenta si scopul organizatiei respective.