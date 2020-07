Romanii pot intra in Bosnia si Hertegovina cu conditia sa aiba un test COVID-19 negativ, facut in ultimele 48 de ore

"Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile din Bosnia si Hertegovina au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul acestui stat. Astfel, incepand cu data de 16 iulie a.c., cetatenilor statelor membre UE, inclusiv cetatenilor romani, le va fi permisa intrarea in Bosnia si Hertegovina cu conditia prezentarii unui test COVID-19 negativ efectuat in ultimele 48 de ore, anterior momentului intrarii in Bosnia si Hertegovina", precizeaza MAE.Totodata, potrivit informatiilor comunicate de autoritatile din Bosnia si Hertegovina, regimul de tranzit ramane neschimbat, nefiind necesara prezentarea certificatului medical solicitat in cazul sederii. Astfel, cetatenii romani pot tranzita Bosnia si Hertegovina numai in scopul revenirii in Romania/in statul de resedinta, cu conditia sa nu se cazeze/sa innopteze pe teritoriul Bosnia si Hertegovina. Tranzitul in scop turistic este permis doar pe coridorul Neum (Croatia-Bosnia si Hertegovina-Croatia).In ceea ce priveste transportatorii de marfuri, au fost ridicate toate restrictiile de circulatie pentru aceasta categorie.MAE reaminteste ca pentru a intra pe teritoriul Bosniei si Hertegovina ramane in vigoare obligativitatea folosirii pasaportului si nu a cartii de identitate, ca document de calatorie.Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Sarajevo: +387 33 66 88 93; +387 33 214022, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie telefonul de urgenta al misiunii diplomatice: +387 61 428 354.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet: https://www.mae.ro/node/51903, https://sarajevo.mae.ro/ si http://www.mae.ro/.