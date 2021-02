Incep programarile pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca in Romania. Cate locuri sunt disponibile

Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca din 10 februarie se deschide posibilitatea de programare in platforma pentru cele 180 de cabinete noi de vaccinare, unde vor fi distribuite dozele de vaccin de la AstraZeneca."Aceste 180 de cabinete noi de vaccinare sunt distribuite la nivelul fiecarui judet, in functie de numarul persoanelor cuprinse intre grupa de varsta 18 si 55 de ani, tinand cont de faptul ca acest tip de vaccin, la momentul actual, este recomandat pentru aceste grupe de varsta. Sunt incluse aici atat persoane cu boli cronice din aceste grupe de varsta, cat si persoane care deservesc activitati esentiale. Modalitatile de programare sunt neschimbate", a explicat el. Valeriu Gheorghita a mentionat ca, din 15 februarie si pana la sfarsitul lunii martie, pentru aceste 180 de cabinete de vaccinare vor fi disponibile aproape 500.000 de locuri . Primele 200.000 dintre acestea vor fi incarcate pe platforma de programare la vaccinare miercuri, probabil in cursul dupa-amiezii.Luni, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca 180 de cabinete de vaccinare vor deveni operationale pentru vaccinarea cu AstraZeneca, iar imunizarea cu acest vaccin incepe in 15 februarie.Sursa citata a precizat ca cele 180 de cabinete destinate vaccinarii cu AstraZeneca sunt distribuite dupa cum urmeaza: Bucuresti (22), Alba (3), Arad (4), Arges (5), Bacau (5), Bihor (5), Bistrita Nasaud (2), Botosani (3), Braila (2), Brasov (5), Buzau (3), Calarasi (2), Caras-Severin (2), Cluj (10), Constanta (6), Covasna (2), Dambovita (4), Dolj (6), Galati (4), Giurgiu (2), Gorj (3), Harghita (3), Hunedoara (3), Ialomita (2), Iasi (8), Ilfov (2), Maramures (4), Mehedinti (2), Mures (5), Neamt (4), Olt (3), Prahova (6), Salaj (2), Satu Mare (3), Sibiu (4), Suceava (5), Teleorman (3), Timis (10), Tulcea (2), Valcea (3), Vaslui (3), Vrancea (3).Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a recomandat, la 29 ianuarie 2021, acordarea autorizatiei conditionate de punere pe piata pentru vaccinul impotriva COVID-19, dezvoltat de compania AstraZeneca. Comitetul pentru medicamente de uz uman (CHMP) din cadrul EMA a evaluat datele privind calitatea, siguranta si eficacitatea vaccinului si a recomandat prin consens acordarea de catre Comisia Europeana a autorizatiei conditionate de punere pe piata.Vaccinul AstraZeneca este al III-lea vaccin impotriva COVID-19 disponibil pentru derularea campaniilor de vaccinare in statele membre ale Uniunii Europene si, implicit, in Romania.In urma recomandarilor transmise de Ministerul Sanatatii, Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR), precum si de Grupul Stiintific din CNCAV, tinand cont de precizarile din Rezumatul Caracteristicilor Produsului (RCP) si de studiile disponibile pana la momentul autorizarii conditionate de punere pe piata, in Romania, vaccinarea impotriva COVID-19 cu vaccinul AstraZeneca este recomandata pentru grupa de varsta 18-55 de ani, cu posibilitatea cresterii acestui interval, in functie de aparitia noilor date stiintifice.De asemenea, intervalul de timp recomandat intre cele doua doze este de 8 saptamani.