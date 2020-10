LISTA celor 30 de tari pentru care se cere carantina la intrarea in Romania. Franta, Olanda si Marea Britanie sunt printre statele din zona de risc

"Instituirea restrictiilor referitoare la persoanele care sosesc din anumite zone sau tari cu risc epidemiologic ridicat se aplica dupa 24 ore de la data aprobarii hotararii prin care acestea sunt stabilite, iar ridicarea acestora se realizeaza incepand cu data emiterii hotararii", se arata in documentul CNSU.Lista celor 30 de state pentru care se cere carantina la intrarea in Romania.1. Andorra 1761.7 (Rata de incidenta cumulata la 100.000 locuitori)2. Vatican 1717.83. Cehia 1210.84. Belgia 1115.65. Polinezia Franceza 1111.86. Guam 688.67. Olanda 639.48. Armenia 616.19. Luxemburg 568.710. Slovenia 549.711. Franta 520.912. Gibraltar 513.313. Elvetia 504.314. Liechtenstein 500.315. Muntenegru 496.316. Argentina 441.917. Spania 394.218. Slovacia 385.319. Marea Britanie 383.120. Georgia 345.521. Malta 339.822. Bahamas 337.123. Costa Rica 312.524. Croatia 301.025. Irlanda 296.826. Polonia 294.927. Bahrain 287.228. Macedonia de Nord 280.629. Portugalia 277.430 Puerto Rico 275.9Comitetul National pentru Situatii de Urgenta adopta prezenta HOTARARE:Art. 1 Se aproba lista tarilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea, prevazuta in anexa la prezenta.Art. 2 Instituirea restrictiilor referitoare la persoanele care sosesc din anumite zone sau tari cu risc epidemiologic ridicat se aplica dupa 24 ore de la data aprobarii hotararii prin care acestea sunt stabilite, iar ridicarea acestora se realizeaza incepand cu data emiterii hotararii.Art. 3 In localitatile sau judetele in care portul mastii de protectie este obligatoriu in spatiile deschise, este permisa inlaturarea acesteia pentru perioade scurte de timp in vederea fumatului, consumului de produse alimentare sau bauturi in afara teraselor, cat si pentru desfasurarea activitatilor sportive individuale sau altor asemenea activitati, doar daca persoanele sunt in afara zonelor de trafic pietonal si la minim 2 metri fata de alte persoane.Art. 4 Prezenta hotarare se comunica tuturor componentelor Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, pentru punere in aplicare prin ordine si acte administrative ale conducatorilor acestora", se arata in Hotarare.Citeste si: