Romanul care a inventat masca de protectie revolutionara: "Costurile sunt enorme. As putea ramane cu ele deoarece vaccinul este aproape"

Conceptul

Pe de alta parte, el a spus ca acest concept poate fi preluat de orice companie interesata, el nedetinand brevet de inventie."Nu cred ca este fezabil intr-un timp scurt, costurile sunt enorme, solutii similare am vazut pe piata lansate de alte companii, si in cazul realizarii unui numar mare se poate sa raman cu ele deoarece vaccinul este aproape", a declarat Ciprian Burzo, pentru RoHealthReview Tanarul designer roman a spus ca acest concept a fost realizat in urma cu doua luni, dar ideea prototipului trebuie dezvoltata."Eu am facut doar un concept. De la concept la prototip e cale lunga. Ideea prototipului trebuie dezvoltata", a precizat Ciprian Burzo. Intrebat daca prototipul de masca ar putea fi folosit si in cazul unei viitoare pandemii sau in sezonul de gripa, designerul a spus ca nu crede ca acest concept ar fi necesat pentru gripa.Referitor la costurile initiale, Ciprian Burzo nu a inaintat o cifra, dar a spus ca ele sunt mari, fiind implicati "multi factori".Pe de alta parte, intrebat daca o companie ar fi interesata de achizitia conceptului, designerul roman a spus ca nu detine un brevet de inventie, iar conceptul poate fi preluat.Tanarul designer a creat conceptul unei masti de protectie inteligenta, echipata cu senzori de temperatura si sistem de filtrare a aerului. Ideea sa a fost premiata la un concurs de re-imaginare a mastilor de protectie organizat de MIT Media Lab.Masca, denumita "Social Mask", se conecteaza la o aplicatie din telefonul mobil pentru a verifica proximitatea purtatorului fata de alti utilizatori si sa determine posibilitatea unei infectii virale, potrivit prezentarii de pe site-ul concursului.Cu un aspect modern, masca poate fi realizata din policarbonat sau polipropilena, pentru a nu provoca alergii."Ar trebui sa stim cine este infectat in zona si sa primim informatii pe telefon despre ce particule detecteaza biosenzorul in mediul ambiant. Acestea sunt doar cateva functionalitati pe care le va avea masca", a explicat Ciprian Burzo.