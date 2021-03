UPDATE Balbaiala lui Citu in legatura cu inceputul vaccinarii populatiei generale. Cand incepe, de fapt, vaccinarea romanilor din etapa a treia

Florin Citu a declarat ca populatia generala o sa fie vaccinata incepand cu 15 martie. El mai sustine ca merge bine campania de vaccinare si ca pragul de un milion de oameni vaccinati a fost atins mai repede decat era estimat.Valeriu Gheorghita a explicat, apoi, ca din 15 martie va incepe programarea in platforma pe lista de asteptare a populatiei generale, dar vaccinarea propriu zisa va incepe din aprilie.- Un moment la care in 26 decembrie ne uitam si voiam sa vina cat mai repede. A venit. Am ajuns la persoana vaccinata cu numarul un milion. Lucrurile vor merge mult mai rapid de acum. Am atins pragul mai devreme decat credeam, estimarea initiala era sfarsitul lui martie.- Campania de vaccinare merge bine. Suntem in primele trei locuri in Europa.- Daca vrem sa scapam de pandemie trebuie sa respectam in continuare toate regulile impuse.- Ne propunem sa vaccinam 10,4 milioane de romani pana la sfarsitul lunii septembrie.Intrebat despre cazul crimei din Onesti, premierul a declarat ca a cerut o ancheta rapida."Am vorbit cu domnul Bode despre acest caz. Am cerut o ancheta rapida si trebuie sa se ia imediat masuri daca au fost printre vinovati si lucratorii din politie ", a declarat Florin Citu.- Este un rezultat foarte bun. La debutul campaniei priveam cu mare speranta la acest obiectiv, de a depasi un milion de persoane vaccinate.- Vreau sa multumesc colegilor mei din comitetul de coordonare, dar si tuturor celor implicati in organizarea campaniei de vaccinare, personalului din centrele de vaccinare si persoanelor care s-au adresat si programat pentru vaccinare.- La debut ne interesa care va fi prima persoana vaccinata, la acel moment chiar va transmiteam ca as fi interesat sa cunosc povestea fiecarei persoane vaccinate. Astazi am cunoscut povestea persoanei vaccinate cu numarul un milion.