Rusia: 1 din 7 voluntari vaccinati cu "Sputnik V" impotriva COVID-19 prezinta efecte secundare

Unu din sapte voluntari inscrisi pentru testarea vaccinului rusesc impotriva COVID-19 s-a plans ca are efecte secundare, precum stari de slabiciune si dureri musculare, a anuntat ministrul sanatatii de la Moscova, relateaza The Moscow Times.Studiile clinice finale ale vaccinului rusesc denumit "Sputnik V" au inceput la in aceasta luna, la Moscova, existand insa incertitudini cu privire la siguranta si eficacitatea acestuia pe termen lung.Mihail Murasko, ministrul sanatatii din Rusia, a spus ca au fost vaccinati pana acum peste 300 dintre cei 40.000 de voluntari inscrisi."Aproximativ 14% au avut mici efecte secundare de slabiciune, dureri musculare pentru 24 de ore si ocazionale cresteri ale temperaturii", a spus ministrul citat de agentia TASS, adaugand ca aceste simptome au disparut a doua zi."Complicatiile sunt detaliate in instructiunile de utilizare, fiind previzibile", a adaugat Murasko.Citeste si Vaccinul rusesc, contestat de cercetatori din 5 tari: "Datele arata valori duplicate"Potrivit sursei citate, voluntarilor li se va administra o a doua doza de vaccin intr-un interval de 21 de zile de la prima injectie.De asemenea, mai multi oficiali guvernamentali si membri de partid ar participa la aceasta testare. Ministrul sanatatii a precizat ca populatia din Rusia va putea fi testata la finalul lunii noiembrie, inceputul lunii decembrie.Duminica, Rusia a raportat 6.148 de noi cazuri de coronavirus , a doua zi cand numarul de cazuri de imbolnaviri depaseste 6.000. De asemenea, 79 de persoane au murit din cauza infectiei cu COVID in ultimele 24 de ore ceea ce duce numarul deceselor la 19.418.Autoritatile de la Moscova anunta ca numarul total de infectii a ajuns la 1.103.399.