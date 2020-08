Rusia a inceput productia controversatului vaccin anti-COVID

Presedintele Vladimir Putin a declarat ca vaccinul a trecut toate verificarile necesare, adaugand ca fiica sa a fost deja vaccinata, relateaza BBC.Vaccinul a fost numit Sputnik V, in onoarea primului satelit din lume - sputnik este cuvantul rusesc pentru satelit.Vaccinul rusesc nu se numara printre cele sase semnalate saptamana trecuta de OMS ca fiind cele mai avansate in procesul testelor clinice. Dintre cele sase, trei sunt dezvoltate de laboratoare chineze, doua sunt americane (cele ale companiilor Pfizer si Moderna) si cel de-al saselea este dezvoltat de AstraZeneca in colaborare cu Universitatea Oxford."Accelerarea progreselor nu trebuie sa insemne compromisuri fata de siguranta", a declarat purtatorul de cuvant al OMS, Tarik Jasarevic, dupa anuntul lui Putin ca Rusia a autorizat primul vaccin impotriva COVID-19."Suntem in contact cu autoritatile sanitare ruse si avem discutii cu privire la posibila precalificare OMS a vaccinului, dar, din nou, precalificarea oricarui vaccin include analiza si evaluarea riguroasa a datelor obligatorii privind siguranta si eficacitatea", a explicat el.