Cum a fabricat Rusia o campanie de denigrare a vaccinului anti-Covid dezvoltat la Oxford. Scopul: "subminarea increderii cetatenilor"

Astfel, in Rusia au fost facute imagini, meme-uri si clipuri video care descriu vaccinul ca fiind periculos, iar apoi au fost distribuite pe retelele de socializare.Campania de dezinformare sugera ca oamenii care se vor vaccina se vor transforma in maimute deoarece este folosit un virus de la cimpanzei ca vector, potrivit digi24.ro Au fost folosite si declaratiile unor inalti oficiali de la Kremlin, care sustin ca vaccinul dezvoltat de Oxford este un "vaccin maimuta", comparativ cu cel conceput de Rusia, care este derivat dintr-un adenovirus uman.Nu se stie daca strategia de propaganda a fost autorizata direct de catre Kremlin, dar exista dovezi conform carora anumiti oficiali rusi ar fi fost implicati. Cu toate acestea, purtatorul de cuvant al ambasadei ruse a negat acuzatiile.Campania are potentialul de a dauna programului Oxford, sustine Andrew Pollard, director al Oxford Vaccine Group."Tipul de vaccin pe care il avem este foarte asemanator cu o serie de alte vaccinuri care sunt in curs de dezvoltare in acest moment, inclusiv vaccinul rusesc. Cred ca, in acest context orice dezinformare este extrem de periculoasa pentru ca submineaza increderea cetatenilor in tratamentele si vaccinurile care ar putea ajuta la stoparea pandemiei", a spus Pollard.