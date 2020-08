Rusia a produs primele 15.500 de doze din vaccinul contra COVID-19

Sambata trecuta s-a anuntat intrarea in productie in serie a vaccinului, fara a fi precizata cantitatea, insa luni s-a informat ca "primul lot industrial al acestui vaccin este de 15.500 de doze", potrivit agentiei TASS.Rusia a anuntat, de asemenea, ca lansarea campaniei de vaccinare masiva impotriva COVID-19 va avea loc peste o luna.Alexandr Ginzburg, directorul Centrului de Microbiologie si Epidemiologie Gamalei, care a dezvoltat primul vaccin inregistrat in tara impotriva acestei boli, a declarat ca in decurs de sapte sau zece zile vor incepe studiile ulterioare inregistrarii produsului, in care vor fi vaccinate zeci de mii de persoane.Ginzburg a precizat ca studiile vor dura intre 4 si 6 luni, ceea ce nu va fi un impediment pentru a incepe deja vaccinarea in masa a populatiei, vaccinare care va fi voluntara, potrivit autoritatilor.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a primit cu prudenta vestea ca Rusia a inregistrat primul vaccin impotriva COVID-19 si a semnalat ca acest vaccin, la fel ca celelalte, trebuie sa urmeze etapele de precalificare si evaluare stabilite de aceasta organizatie privind eficacitatea si siguranta. Unii cercetatori se tem ca Rusia ar putea pune prestigiul national in fata sigurantei.Vaccinul rusesc nu se numara printre cele sase semnalate saptamana trecuta de OMS ca fiind cele mai avansate in procesul testelor clinice. Dintre aceste sase, trei sunt dezvoltate de laboratoare chineze, doua sunt americane (produse de Pfizer si Moderna), iar al saselea este dezvoltat de AstraZeneca in colaborare cu Universitatea Oxford.Potrivit directorului fondului suveran rus RDIF implicat in proiectul vaccinului rusesc, Kirill Dmitriev, peste 20 de tari au precomandat circa un miliard de doze din acest vaccin, care pentru pietele externe va avea denumirea 'Sputnik V', nume ce aminteste de primul satelit lansat pe orbita, si inceputul productiei industriale este preconizat pentru luna septembrie, imediat ce va fi incheiata faza a treia a testelor clinice.