Coronavirus: Rusia a vaccinat peste 800.000 de oameni cu Sputnik V. Cei vaccinati primesc certificate

Rusia, care a lansat in decembrie un program de vaccinare voluntara cu Sputnik V, vaccin fabricat in tara, se afla pe locul patru in lume in privinta numarului de cazuri de coronavirus De la 1 ianuarie, persoanele care sunt vaccinate in Rusia primesc un certificat electronic de vaccinare, a precizat Murasko. Agentia TASS noteaza ca ministerul pastreaza o baza de date cu rusii care s-au vaccinat.Vaccinul Sputnik V, pe care Rusia a inceput sa il trimita si in alte tari, este administrat in doua doze, cu componente diferite, la o diferenta de 21 de zile.Saptamana trecuta, Rusia a trimis 300.000 de doze de vaccin in Argentina, ceea ce a provocat frustrare in tara, unii rusi spunand ca ar trebui sa fie disponibile mai multe doze acasa.Sambata, Rusia a raportat 26.301 noi cazuri de coronavirus, totalul ajungand la 3.212.637. In ultimele 24 de ore au murit 447 de oameni in Rusia din cauza Covid-19. In total, au decedat din cauza coronavirusului 58.002 rusi.