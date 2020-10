Rusia cere OMS sa-i inregistreze accelerat si sa-i precalifice vaccinul impotriva COVID-19 Sputnik V

Implicat in dezvoltarea acestui vaccin, Fondul suveran a anuntat intr-un comunicat ca a depus o cerere de "inregistrare accelerata si o precalificare" a Sputnik V la OMS.Rusia "este una dintre primele tari din lume care cere OMS precalificarea vaccinului sau impotriva noului coronavirus", subliniaza autoritatile."In contextul pandemiei, inregistrarea accelerata a vaccinului potrivit procedurii (OMS) va face vaccinul rus accesibil tuturor intr-un termen mai scurt in comparatie cu procedurile convetionale", se precizeaza in cmunicat."O preselectie reusita va permite vaccinului Sputin V sa fie inclus pe lista medicamentelor folosite de (...) de catre tari la cumparari angro de medicamente", se precizeaza in comunicat.Rusia a anuntat la inceputul lui august ca a dezvoltat si inregistrat "primul" vaccin impotriva covid-19 pus la punct de Centrul de Cercetare Gamaleia din Moscova impreuna cu Ministerul rus al Apararii.In Rusia, inregistrarea de catre autoritati este o etapa prealabila fazei finale a testelor clinice.Denumit Sputinik V - o trimitere la primul satelit artificial din Istorie conceput de Uniunea Sovietica -, el a fost primit cu scepticism in lume, mai ales pentru ca nu a atins faza finala a testelor la momentul anuntului.O mare parte a elitei politice a anuntat insa ca se vaccineaza, iar Vladimir Puitn a citat exemplul uneia dintre fiicele sale.Guvernul rus spera sa desfasoare masiv vaccinul in tara in lunile urmatoare.Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat luna aceasta ca Rusia a inregistrat aldoilea vaccin impotriva noului coronavirus.