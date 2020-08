Rusia va incepe sa furnizeze vaccinul sau anti-COVID-19 pe scara larga in luna septembrie. Putin sustine ca una dintre fiicele lui a fost vaccinata cu succes

"Vaccinurile vor fi furnizate cu prioritate personalului medical si cadrelor didactice", a precizat dl Murasko, potrivit agentiei ruse TASS. Vaccinarea se va face "numai pe baza voluntara", a declarat acesta.Rusia devine prima tara care introduce un vaccin contra COVID-19 pentru utilizarea de catre marele public. Circa 40.000 de voluntari testeaza in acest moment produsul, in cadrul celei de-a 3-a faze de dezvoltare a vaccinului.Acesta a fost dezvoltat de un laborator de stat si a fost mai intai testat pe angajatii laboratorului si apoi pe mii de voluntari. Nu a fost raportat niciun efect secundar. Vaccinul a fost botezat Sputnik, dupa numele primului satelit artificial trimis in spatiu de URSS.Presedintele rus, Vladimir Putin , a afirmat ca una din fiicele lui a fost vaccinata cu succes, fara efecte secundare mai grave decat o febra trecatoare.Rusia a inregistrat aproape un milion de contaminari cu noul coronavirus , adica al patrulea cel mai mare numar de cazuri din lume.