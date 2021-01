S-au schimbat definitiile de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus. Ce modificari au fost aduse

Potrivit INSP, caz posibil inseamna orice persoana care intruneste criteriile clinice.este orice persoana care intruneste criteriile clinice si care are legatura epidemiologica cu un caz confirmat sau orice persoana care intruneste criteriile de diagnostic imagistic.inseamna orice persoana care intruneste criteriile de laborator.este definit ca: persoana care locuieste in aceeasi gospodarie cu un pacient cu COVID-19; persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strangere de mana fara igiena ulterioara a mainilor);persoana care a avut contact direct neprotejat cu secretii infectioase ale unui caz de COVID-19 (ex. in timpul tusei, atingerea unor batiste cu mana neprotejata de manusa); persoana care a avut contact fata in fata cu un caz de COVID-19 la o distanta mai mica de 2 metri si cu o durata de minimum 15 minute; persoana care s-a aflat in aceeasi incapere (ex. sala de clasa, sala de sedinte, sala de asteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute si la o distanta mai mica de 2 metri;persoana din randul personalului medico-sanitar sau alta persoana care acorda ingrijire directa unui pacient cu COVID-19 sau o persoana din randul personalului de laborator care manipuleaza probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fara portul corect al echipamentului de protectie.Potrivit INSP, orice persoana care a purtat masca/echipamentul de protectie corespunzator si a respectat distantarea fizica nu este considerata contact direct.Citeste si: