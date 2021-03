Valeriu Gheorghita anunta ca se ia in calcul eliminarea limitarii de varsta a vaccinului AstraZeneca. "Este o falsa problema"

"De maine vom anunta oficial care va fi decizia fata de limitarea de varsta la vaccinul AstraZeneca. (...) Luam in calcul chiar, practic, eliminarea limitarilor de varsta si, important de mentionat, aceasta decizie se va lua in baza datelor stiintifice, si nu dintr-un cu totul alt motiv. Nu as vrea sa se lase de inteles faptul ca ridicam aceasta limita de varsta pentru ca inca nu avem o adresabilitate crescuta pentru acest tip de vaccin, ci pentru ca avem cel putin trei recomandari importante", a anuntat coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, duminica, intr-o emisiune la Antena 3.Valeriu Gheorghita a aratat, in acest context, ca exista o recomandare din partea Organizatiei Mondiale a Sanatatii in sensul ridicarii restrictiilor privind limita de varsta pentru acest vaccin, exista studii clinice in derulare care demonstreaza ca acesta poate fi inoculat si este eficient si la persoanele de peste 55 de ani si exista, in plus, experienta Marii Britanii pe cateva milioane de pacienti care arata "eficienta indubitabila a vaccinului AstraZeneca pentru persoanele peste 65 de ani", el explicand ca in randul persoanelor care au primit prima doza din acest vaccin a scazut rata infectarilor, in Marea Britanie, cu peste 94% la o luna de la administrarea primei doze din acest ser. El a mentionat ca la acest moment mai sunt disponibile la nivel national aproape 400.000 de doze in stoc, insa pe masura ce persoanele sunt programate la imunizare acestea sunt distribuite. In plus, tot din acest stoc va fi asigurat si rapelul celor care au primit deja prima doza din serul AstraZeneca, avand in vedere ca 14 aprilie va fi prima zi de rapel cu acest ser. El a precizat ca, la acest moment, 200.000 de doze sunt deja utilizate in Romania."Este, categoric, o reticenta pe care si noi am sesizat-o, in ultima perioada, fata de acest tip de vaccin. Din punctul nostru de vedere, este o falsa problema", a aratat Gheorghita.El a subliniat importanta vaccinarii, indiferent de tipul de vaccin folosit, pentru reducerea cazurilor grave de COVID-19.