S-au inchis restaurantele si cafenelele din Vama Veche si 2 Mai, din cauza cresterii numarului de cazuri COVID-19

Prefectura Constanta a transmis marti seara, printr-un comunicat de presa, ca in cadrul sedintei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta din data de 29 septembrie, au fost luate masuri de inchidere a unor restaurantele si cafenele, in doua comune si de redeschiderea a altora, in alta comuna."Se suspenda activitatea operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor, de tip restaurante si cafenele, in interiorul cladirilor (inclusiv hoteluri, pensiuni, alte unitati de cazare, cu exceptia clientilor cazati in hoteluri/pensiuni), de pe raza localitatilor Limanu si Fantanele. Se inchide activitatea operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc, de pe raza localitatilor Limanu si Fantanele. Se interzic activitatile culturale in localitatile Limanu si Fantanele", a transmis Prefectura Constanta.Masura a fost luata ca urmare a depasirii ratei incidentei cumulate a cazurilor COVID-19 peste indicele de 1.5/1.000 de locuitori cele doua comune.Comuna Limanu este formata din satele 2 Mai, Vama Veche, Hagieni si Limanu.De asemenea, CJSU a aprobat redeschiderea restaurantelor, cafenelelor, reluarea activitatilor culturale in comuna Cuza Voda dupa ce cazurile de COVID-19 au scazut in localitate.