S-au schimbat regulile: Pacientii COVID pot fi externati si dupa 3 zile. Nu mai este nevoie de doua teste negative consecutive

Noile recomandari OMS si ECDC nu mai conditioneaza externarea pacientului cu stare clinica buna dupa doua teste negative succesive pentru probe recoltate la interval de 24 de ore.Exista rapoarte care evidentiaza ca pacientii pot ramane pozitivi la RT-PCR timp de mai multe saptamani sau chiar sa alterneze un rezultat pozitiv dupa zile/saptamani dupa unul negativ, evidentele preliminare sugerand ca pacientul nu mai este infectios.Specialistii spun ca, de fapt, persoana cu rezultat pozitiv la testul RT-PCR are fie infectie activa, fie inca pastreaza resturi de ARN viral dupa o infectie trecuta.Din acest motiv, cum nu se poate face mereu distinctie intre cele doua situatii, chiar daca prezinta sau nu simptome, la primul test, pacientul trebuie sa ia in considerare ca poate raspandi infectia. Ca urmare, trebuie sa se izoleze timp de 14 zile daca la primul test este confirmat pozitiv si sa apeleze de urgenta medicul de familie si DSP-ul pentru indrumari, sau sa pastreze cu rigurozitate sporita masurile de protectie, daca este cu mai multe teste pozitive in antecedente.Medicii spun ca cei care nu au simptome timp de 14 zile, ei fiind despisati pozitiv intamplator, in cadrul unor anchete epidemiologice sau si-au facut singuri test, pot iesi din aceasta perioada de 14 zile, fara niciun test, ei fiind considerati vindecati.De asemenea, cei cu simptome usoare sau medii sunt considerati vindecati daca timp de trei zile (de prin ziua a 12-a de la pozitivarea testului), nu mai prezinta simptome.Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domiciliu sau la locatia declarata de persoana izolata se face de catre medicul de familie, zilnic, telefonic, prin consultatie medicala la distanta, pentru o perioada de pana la 14 zile de la data recoltarii primei probe pozitive.Tot medicul de familie il declara pe pacient vindecat si nu mai este necesar sa faca un alt test RT-PCR, deoarece daca nu mai prezinta semne de boala, inseamna ca organismul a invins virusul. Testul va fi, cel mai probabil, pozitiv insa organismul va elimina "cadavre de coronavirus" si nu va mai fi contagios.Medicul de familie va comunica, de asemenea, starea de vindecat a pacientului, printr-o scrisoare medicala, DSP-ului care are obligatia introducerii noului status in platforma CORONAFORMS in decurs de 24 de ore de la primirea scrisorii.Din 9 septembrie 2020 este in vigoare Ordinul nr. 1513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de catre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, de catre Institutul National de Sanatate Publica, de catre unitatile sanitare, precum si de catre serviciile de ambulanta judetene si Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov si de medicii de familie a masurilor in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2.Acest document prevede ca internarea si externarea pacientilor se realizeaza in functie de urmatoarele criterii de severitate a cazului si de prezenta/absenta factorilor de risc pentru COVID-19.- Pacientii, hematologice, radiologice si fara factori de risc pot fi internati, daca medicul curant recomanda acest lucru. Testarea de control pentru acesti pacienti se poate efectua in ziua premergatoare externarii.Chiar daca sunt pozitivi la testul de control pot fi externati, cu conditia izolarii la domiciliu sau la locatia declarata pana la implinirea celor 14 zile ale perioadei de izolare care se calculeaza de la data recoltarii primei probe pozitive RT-PCR pentru ARN SARS-CoV-2.Ordinul mai prevede caAcestia se vor izola la domiciliu, la locatia declarata de persoana izolata sau la o locatie alternativa atasata unitatii sanitare pana la implinirea celor 14 zile ce se calculeaza de la data recoltarii testului pozitiv pentru SARS-CoV-2.care sunt pozitivi la testul de control pot fi externati si mai devreme de 10 zile, dupa cel putin 72 de ore de absenta a oricarui simptom COVID-19, daca medicul curant considera oportun pe baza criteriilor clinice si paraclinice, cu conditia izolarii la domiciliu sau la locatia declarata de pacient pana la implinirea celor 14 zile ale perioadei de izolare, care se calculeaza de la data recoltarii primului test pozitiv, fara a fi obligatorie o a doua testare de control.Conform ordinului, dupa perioada de izolare de 14 zile de la data recoltarii testului RT-PCR pozitiv pentru SARS-CoV-2, daca nu au efectuat al doilea test,- Pacientiivor fi internati, in spitale care au in structura sectii de terapie intensiva sau in spitale-suport. Internarea trebuie sa dureze pana cand sunt indeplinite toate criteriile urmatoare: cel putin 14 zile de la data recoltarii primului test pozitiv si lipsa febrei pentru cel putin 72 de ore si ameliorarea simptomatologiei.Pacientii cu rezultat pozitiv pentru ARN SARS-CoV-2 la testul de control pot fi externati daca medicul curant considera oportun pe baza criteriilor clinice si paraclinice, cu indicatii de izolare la domiciliu sau la locatia declarata de persoana pentru o perioada stabilita de medicul curant.Pacientii cu test de control negativ pentru ARN SARS-CoV-2 sunt declarati vindecati la externare de catre unitatea sanitara, iar cei carora li s-a recomandat izolarea sunt declarati vindecati de catre medicul de familie, la incheierea perioadei de izolare recomandate. In situatia in care acesti pacienti nu au medic de familie, vindecarea va fi declarata la terminarea perioadei de izolare de catre medicul curant care a tratat cazul respectiv. Unitatea sanitara unde a fost tratat, pacientul are obligatia introducerii statutului de vindecat in platforma CORONAFORMS in decurs de 24 de ore.- Pacientii care(dispnee, fatigabilitate, tulburari neurologice si altele) vor trebui monitorizati in continuare atat de medicul de familie, cat si in servicii de specialitate, cu controale regulate ale functiei pulmonare, cardiace, computer tomografie, test de mers, alte investigatii considerate necesare de medicul curant.Legislatia anterioara prevedea ca, daca un pacient nu mai are simptome specifice infectiei cu coronavirus, iar al doilea test pentru depistarea virusului este negativ, acesta este externat si considerat vindecat.Iata care este algoritmul de parcurs al pacientului cu simptomatologie specifica COVID-19Persoanele aflate in carantina/izolare, precum si familiile/persoanele din aceeasi locuinta sau gospodarie trebuie sa respecte urmatoarele reguli igienice si indrumari:- Persoana carantinata/izolata se va plasa intr-o camera individuala, bine aerisita (de exemplu, aer conditionat sau aerisirea cu geamurile deschise).- Persoana carantinata/izolata isi limiteaza deplasarile prin casa, evitand sa circule prin spatiile comune (de exemplu: bucatarie, baie), spatii ce vor fi bine aerisite prin deschiderea geamurilor;- Este necesar ca membrii familiei sa stea in alte camere sau, daca acest lucru nu este posibil, sa pastreze o distanta de cel putin 1 m fata de persoana izolata (de exemplu, sa doarma intr-un pat separat).- Igiena mainilor trebuie sa fie riguroasa, inainte si dupa prepararea mancarii, inainte de a manca, dupa folosirea toaletei si ori de cate ori mainile par murdare. Daca mainile nu sunt vizibil murdare, se poate folosi un dezinfectant de maini pe baza de alcool . Pentru maini vizibil murdare, se recomanda apa si sapun.- Cand se efectueaza spalarea pe maini cu apa si sapun, se folosesc, de preferat, prosoape de hartie de unica folosinta pentru a usca mainile. Daca acestea nu sunt disponibile, se utilizeaza prosoape obisnuite curate si vor fi inlocuite atunci cand se uda sau cat mai des posibil.- Lenjeria si ustensile de masa dedicate se folosesc doar de catre persoanele izolate; aceste articole trebuie curatate cu apa si detergenti obisnuiti dupa utilizare si pot fi reutilizate.- Suprafetele care sunt frecvent atinse in camera in care este izolata persoana, cum ar fi: noptierele, cadrul patului si alte piese de mobilier pentru dormitor, se curata si se dezinfecteaza zilnic.- Suprafetele bailor si toaletelor se curata si se dezinfecteaza cu un dezinfectant obisnuit pe baza de clor cel putin o data pe zi.- Hainele, lenjeria de pat si prosoapele de baie si de maini ale persoanei izolate se curata cu detergent obisnuit, folosind masina de spalat la 60-90 grade C, si vor fi uscate bine.- Atunci cand stranuta sau tusesc, persoanele izolate/carantinate isi acopera gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau stranuta/tusesc in plica cotului. Atunci cand stranuta sau tusesc, persoanele izolate/carantinate isi acopera gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau stranuta/tusesc in plica cotului. Servetelul de unica folosinta se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, urmat de spalarea imediata a mainilor cu apa si sapun.In cazul in care apare cel putin unul din urmatoarele simptome: tuse, febra, dificultati la respiratie, durere in gat, se va contacta sistemul national unic pentru apeluri de urgenta 112.