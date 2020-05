S-au strans peste 10 miliarde de euro in campania europeana pentru gasirea unui vaccin anti-COVID-19

Ziare.

Campania de strangere de fonduri in vederea finantarii cercetarii internationale privind teste, tratamente si vaccinuri impotriva noului coronavirus a depasit pragul de zece miliarde de dolari, a anuntat marti presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, relateaza Reuters.Aceasta initiativa, lansata la 4 mai, a reusit sa adune promisiuni din intreaga lume ale unor guverne, institutii, fundatii sau persoane in suma de 10,4 miliarde de dolari (9,5 miliarde de euro), a anuntat intr-un mesaj postat pe Twitter von der Leyen."Excelent rezultat. Am atins un prim jalon in maratonul donatorilor in vederea unui raspuns mondial impotriva coronavirusului, condus de Comisia Europeana", a subliniat ea.Aceasta operatiune - boicotata de Statele Unite - urmeaza sa continue pana la sfarsitul lui mai.Ea face parte dintr-un plan international de actiune impotriva pandemiei covid-19 lansat la sfarsitul lui aprilie de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) in vederea accelerarii unui acces echitabil in lume la instrumente de lupta impotriva acestei crize sanitare fara precedemt.