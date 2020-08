Salaj: Mastile de protectie, obligatorii in zonele aglomerate

Potrivit documentului, mastile de protectie trebuie purtate regulamentar in spatii publice deschise de tip piete, targuri si expozitii, in zonele in care se desfasoara serbari publice, activitati cultural-artistice, activitati religioase sau pelerinaje pe intreaga durata a programului acestora, in zonele de asteptare a mijloacelor de transport in comun de tip statii de autobuz, statii si peroane CFR , autogari si altele asemenea, precum si in zonele de asteptare pentru accesul in obiectivele turistice.Sunt exceptati de la obligativitatea purtarii mastii de protectie copiii cu varsta mai mica de 5 ani.Printre altele, hotararea prevede obligatia organizatorilor evenimentelor de a afisa in locuri vizibile informatii privind obligativitatea purtarii mastii de protectie, precum si de a elabora un set de masuri limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2.