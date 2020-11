Salajul si Clujul depasesc rata de infectare de 6 la mia de locuitori. Incidenta de peste 5 in patru judete

Municipiul Bucuresti are o incidenta de la 4,5 mia de locuitori, la fel ca in ziua precedenta.Conform GCS, incidenta cumulata a cazurilor de infectare cu noul coronavirus , calculata in ultimele 14 zile, la mia de locuitori, este de 6,49 - Salaj, 6,15 - Cluj, 5,88 - Timis, 5,31 - Sibiu, 5,25 - Bihor, 5,24 - Alba, 4,43 - Arad, 4,18 - Mures, 4,5 Bucuresti.Judetele cu incidenta mica a cazurilor de infectare la mia de locuitori, in ultimele doua saptamani, sunt Vrancea - 1,37, Tulcea - 1,38, si Olt - 1,43.Pana sambata, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 296.999 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.