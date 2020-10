Doua companii farmaceutice vor trimite 200 de milioane de doze de vaccin contra COVID-19 in tarile sarace

Intr-un comunicat comun, firma franceza si cea britanica au anuntat ca au semnat o declaratie de intentie cu Gavi, administratorul juridic al mecanismului international de achizitii, 'cu scopul de a garanta ca fiecare tara participanta are acces just si echitabil la eventuale vaccinuri impotriva COVID-19'.Vaccinul pe baza de proteine recombinante, cu aditivi, dezvoltat in parteneriat de Sanofi si GSK va fi disponibil cu conditia sa fie aprobat de autoritatile de reglementare si sa se incheie contractele aferente. Produsul este testat clinic din septembrie pe 440 de subiecti umani, iar primele rezultate sunt asteptate la inceputul lui decembrie, urmand ca principalul pilon al fazei a treia de testare sa inceapa inainte de sfarsitul anului.Daca datele testelor respective vor fi suficient de concludente pentru depunerea unei cereri de omologare, aceasta va ajunge la autoritatile sanitare in primul semestru din 2021, precizeaza cele doua firme.'Angajamentul pe care ni-l luam azi ne da tuturor sanse mai mari de a controla epidemia', a subliniat Thomas Triomphe, vicepresedinte executiv al Sanofi Pasteur, citat in comunicat. La randul sau, presedintele GSK Vaccines, Roger Connor, a declarat ca 'Din momentul in care am inceput dezvoltarea vaccinurilor impotriva COVID-19, GSK s-a angajat sa le puna la dispozitia tuturor, in intreaga lume'.La mecanismul COVAX au aderat 167 de tari, din care 92 dispun de venituri scazute sau medii si vor primi vaccinul gratis. Cele 75 de tari bogate inscrise vor trece prin mecanism, dar vor plati dozele.