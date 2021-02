Sanofi lanseaza un nou studiu clinic, pentru o versiune reformulata a vaccinului contra COVID-19. Vizeaza in special varstnicii

'' Acest nou studiu de faza II va evalua potentialul unei formulari imbunatatite antigen in scopul obtinerii unui raspuns imunitar optim, in special la adultii varstnici'', a afirmat compania intr-un comunicat.Precedentul studiu de faza I/II pentru acest vaccin prevazut initial pentru vara lui 2021 s-a finalizat in decembrie cu o eficacitate insuficienta la persoanele cu varsta peste 50 de ani. Vaccinul este pe baza de proteina recombinata cu adjuvant, o tehnologie mai traditionala decat cea utilizata la vaccinurile cu ARN mesager fabricate de Pfizer si Moderna