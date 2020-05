Sapte membri ai echipei medicale care a fost in R. Moldova au coronavirus

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Ministerului Sanatatii, sunt sapte persoane depistate cu noul coronavirus din echipa medicala care a fost in Republica Moldova.Din cele 7 persoane infectate, patru sunt cadre medicale (3 medici si o asistenta medicala). Toate persoanele sunt asimptomatice, cu stare generala buna si tratare in tara, a aratat sursa citata.Intrebat despre acest subiect, premierul Ludovic Orban a declarat, duminica seara, ca regreta ca acestia s-au infectat."Imi pare rau ca s-au infectat, apreciez misiunea efectuata in regim de voluntariat. Le doresc sanatate, regret ca s-au infectat, dar am convingerea ca ceea ce au facut conteaza enorm pentru Romania", a spus el.Medicii si asistentii medicali care au revenit in Romania, sambata, dupa o misiune umanitara de 14 zile in Republica Moldova au fost intampinati la vama Albita de catre premierul Ludovic Orban, de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat , si de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru