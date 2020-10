Sotia premierului israelian, criticata dupa ce a incalcat regulile de carantina pentru a-si coafa parul

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Dezvaluirea a fost facuta de cotidianul israelian Yedioth Ahronoth miercuri si confirmata de un purtator de cuvant al familiei Netanyahu, care a precizat ca sotia premierului a crezut ca poate beneficieze de acest serviciu in calitate figura publica.Sara Netanyahu a filmat saptamana trecuta un videoclip de constientizare a publicului, in care solicita israelienilor sa poarte masti.Masurile de carantina interzic functionarea saloanelor cosmetice si intrarea in locuintele altora, cu exceptia unor cazuri cum ar fi cel in care se acorda ajutor unei persoane care-l necesita."Intrucat doamna Netanyahu este o figura publica influenta, iar videoclipul informational era destinat serviciului public, ea a presupus ca ar putea beneficia de servicii de coafura, asa cum se obisnuieste la posturile TV", indica declaratia purtatorului de cuvant, precizand ca atat Sara cat si hairstylist-ul au purtat masti si manusi in perioada petrecuta impreuna.Israelul a reinstituit carantina pe 18 septembrie, dupa o crestere accentuata a numarului de infectari.Yedioth Ahronoth a raportat, de asemenea, ca fiul de 15 ani al parlamentarului de opozitie Naftali Bennett a incalcat regulile de carantina primindu-si iubita incasa familiei sale in ziua de Yom Kippur.Un purtator de cuvant a declarat ziarului ca Bennett si sotia sa nu stiau in prealabil despre vizita Intre timp, Yamina, partidul lui Bennett a crescut mult in sondaje, apropiindu-se periculos de partidul Likud al premierului Netanyahu. Popularitatea sa recenta este datorata in mare parte pozitiei sale vocale cu privire la criza coronavirusului.