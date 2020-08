Saracie, pandemie si scoala

Saracia e o nuca tare si nu presupune doar lipsa banilor, precaritatea financiara a unei persoane, familii sau comunitati. Ea nu vine singura, e ca un cerc concentric in care, strat peste strat se aseaza precaritatea sau lipsa educatiei, a calitatii vietii, a starii de sanatate, excluziunea si discriminarea, afectand perspectivele la o viata mai buna.Saracia are fetele ei dure, uneori e greu de privit cu ochii larg deschisi. De inteles, poate si mai greu. Si nu e nevoie sa te duci la tara, in cine stie ce catun uitat de lume, ca sa o vezi in ochii tristi ai copiilor. O poti vedea si in cele mai mari orase, prin ghetourile lasate prada mizeriei, violentei, retelelor de trafic sau clanurilor- ca tot ne uitam la ele cum se lupta in plina strada, ziua in amiaza mare. Fara interventii sistemice, de durata si croite pe masura nevoilor locale, saracia se transmite inter-generational.Un copil care se naste intr-o familie saraca, cu venituri foarte mici spre zero, este condamnat sa duca in continuare aceasta povara daca nu va primi sprijin la scoala prin profesori buni si un program de educatie adaptat nevoilor lui de invatare, daca nu va beneficia de masuri de protectie sociala si de servicii de sanatate adecvate. Daca familia lui nu va primi sprijin pentru a sti mai bine cum sa fie companion in viata propriului copil, sa il incurajeze sa mearga la scoala si sa se formeze. Daca propria-i comunitate nu va fi invatata cum sa se dezvolte, cum sa se ajute sigura pentru a inflori si, astfel, sa poata sustine dezvoltarea si drumul spre bunastare al fiecaruia dintre membrii sai.Cum spuneam mai devreme, peste 4 copii din 10 traiesc in saracie sau in deprivare materiala severa. De altfel, Romania ocupa un loc fruntas 3 european si pe acest ultim indicator definit de Eurostat. Pe o distributie regionala, Nord-Est, Sud- Est si Sud Muntenia sunt cele mai sarace regiuni. Iar judetele Botosani, Vaslui, Giurgiu, Teleorman sau Calarasi sunt in fruntea listei.Aceste zone si altele ca ele au nevoie de o atentie speciala, de programe dedicate in care interventii in educatie, in servicii si ajutoare sociale, in sanatate, in dezvoltare comunitara, in infrastructura, implementate simultan, sa poata crea contextul si bazele reducerii saraciei.Exista studii, exista o bogata literatura de specialitate care poate servi in modelarea, pilotarea si adopatrea celor mai bune solutii pe plan local; pentru educatie, pentru dezvoltare comunitara, pentru imbunatatirea vietii si iesirea din saracie. Nu departe, in 2019, premiul Nobel pentru literatura a fost acordat pentru abordarea experimentala in combaterea saraciei de catre Abhijit Banerjee, Esther Duflo si Michael Kremer, profesori la MIT (Banerjee si Duflo) si Harvard (Kremer). In experimente derulate pe parcursul mai multor ani, acestia au demonstrat cum diverse masuri in educatie si in sanatate, spre exemplu, pot avea contributii majore la reducerea acestui fenomen.Se spune ca e nevoie de un sat sa cresti un copil. In cazul acesta, e nevoie de un sat si de un stat sa scoti din saracie un copil si sa ii dai sansa la un viitor bun pentru el si pentru urmatoarele generatii.4 din 10 copii.... saracie... Peste toate acestea, peste toate aceste drame pe care nu le cunoastem cu adevarat, a venit si pandemia. Criza sociala si economica ce o insoteste deja de aproape jumatate de an nu face decat sa adanceasca aceste drame. Saracia se accentueaza, lipsurile cresc, sansa la o educatie de calitate (online sau hibrida) scade sau devine nula. Saracia a capatat forme tot mai diverse si profunde, cei vulnerabili sunt astazi si mai vulnerabili.Un studiu recent realizat de World Vision Romania ne spune ca 40% dintre copiii din mediul rural nu au facut scoala online. Cauzele le cunoastem: lipsa unui dispozitiv destinat educatiei online sau imposibilitatea de a avea cate un dispozitiv pentru fiecare copil- stim deja din alte studii ca aproape jumatate dintre copii au urmat educatia online de pe telefonul sau telefoanele familiei-, lipsa conexiunii la Internet, imposibilitatea profesorilor, sau slaba lor pregatire, de a sustine cursuri online. Ce educatie poate fi aceea in care interactiunea profesor- elev se deruleaza exclusiv si secvential pe whatsapp? Sa adaugam la toate astea si faptul ca in 2019, potrivit Ministerului Energiei, aveam peste 52.000 de gospodarii neracordate la energie electrica, deci aici nu se poate pune problema nici macar de teme sau lectii trimise pe telefon.Acelasi studiu ne spune ca pandemia a afectat veniturile familiilor- unii dintre parinti nu au mai putut munci nici cu ziua- care au fost nevoite sa renunte inclusiv la medicamente sau produse de igiena. Ca relatia dintre parinti si copii in multe situatii s-a deteriorat, sub greutatea anxietatii amandurora. In plina pandemie, viata acestor copii a ajuns si mai grea, si mai impovaratoare.Deschiderea noului an scolar nu trebuie sa fie doar despre intoarcerea fizica in salile de curs. Desigur, e extrem de important sa stim ca elevii sunt in siguranta la scoala si ca procedurile interne , ca regulile pe care trebuie sa le respecte elevii, profesorii si personalul administrativ ii va ajuta sa nu se imbolnaveasca. Ei sau familiile lor.Dar intoarcerea la scoala trebuie sa fie despre cum facem educatie de calitate si pentru acesti copii, multi la numar, pe care scoala i-a cam abandonat, din martie incoace? Cum facem sa reconectam toti copiii acestia abandonati de scoala la invatare, la relatia cu scoala, la dorinta continua de a cunoaste? Pentru ca renuntarea la educatie sa nu fie singura optiune pentru ei.Cum facem educatie remediala, astfel incat copiii sa poata recupera pierderile pentru ca, peste ani, ele sa nu se transforme, caramida cu caramida, in ziduri imposibil de urcat? Cum facem ca, din toamna, accentul sa se mute pe consolidare si recuperarea decalajelor si mai putin pe parcurgerea galopanta a materiei? Cum facem ca sanatatea lor mentala, echilibrul emotional al copiilor sa aiba cat mai putin de suferit si sa se poata reconecta la micro-cosmosul lor? Cum facem sa construim si sa consolidam o relatie de incredere si de colaborare transparenta si solida cu parintii, pentru binele familiei si al copiilor?Cum facem sa le asiguram copiilor acestora, pe care saracia ii face si mai vulnerabili, un mediu sigur, ferit de violenta domestica si de pericolele unei lumi urate, in multe locuri? Pentru ca retelele de trafic nu dorm in pandemie, nu si-au suspdenat pe motiv de COVID-19. Sunt active si, poate mai mult de oricand, acesti copii le pot fi cea mai usoara prada.Raspunsurile la aceste cateva intrebari- si nu sunt toate de adresat- nu pot veni doar de la scoala. Profesorii, directorii au nevoie de ajutor din comunitate. Au nevoie de echilibru si de intelepciune in deciziile centrale pentru ca ei sa poata lua, cu responsabilitate si incredere in propria intelepciune, cele mai bune decizii pentru fiecare membru al comunitatii sale scolare.Saracia nu e doar un numar intr-o statistica. In spatele ei sunt lipsuri, inechitati, discriminare, visuri frante, tragedii. Copiii au nevoie de adulti care sa vegheze asupra lor in fiecare moment al cresterii si formarii lor. Cred ca in aceasta vreme a pandemiei diminuarea inechitatilor, a saraciei si a efectelor asociate acesteia trebuie sa stea pe agenda deschiderii noului an scolar.