Serbia da posibilitatea cetatenilor sa isi aleaga ce vaccin contra COVID-19 vor sa faca

In urma contractelor pentru achizitia de vaccinuri incheiate de guvernul de la Belgrad, cetatenii sarbi au posibilitatea sa aleaga intre vaccinul produs de compania americana Pfizer in colaborare cu cea germana BioNtech, vaccinul rusesc Sputnik si cel chinez Sinopharm. Ei pot de asemenea opta sa primeasca orice vaccin este disponibil intr-o anumita zi, daca doresc sa fie vaccinati mai repede. Presedintele Aleksandar Vucic a declarat miercuri ca i-a cerut omologului sau chinez Xi Jinping suplimentarea livrarilor de vaccin, dupa ce guvernul de la Belgrad a comandat deja un milion de doze din vaccinul Sinopharm.Intr-o declaratie separata, biroul lui Vucic a anuntat ca acesta i-a cerut de asemenea presedintelui rus Vladimir Putin mai multe doze de vaccin Sputnik, adaugand ca guvernul sarb intentioneaza sa construiasca in Serbia o fabrica pentru productia acestui vaccin.Serbia are in prezent a doua cea mai mare rata de vaccinare anti-COVID-19 in Europa, dupa Marea Britanie.