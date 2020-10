Sase focare de coronavirus in judetul Buzau. Patru dintre acestea sunt in unitati de invatamant

Potrivit DSP Buzau, este vorba despre Centrul de Integrare cu Terapie Ocupationala (CITO) Ramnicu Sarat, unde exista 42 de persoane confirmate pozitiv, Scoala gimnaziala nr. 11 Buzau, cu 5 persoane confirmate pozitiv, Colegiul National "B.P Hasdeu", cu 3 persoane confirmate pozitiv, Liceul cu Program Sportiv, unde sunt 3 persoane confirmate pozitiv, Scoala gimnaziala "Capitan Aviator Mircea T. Badulescu", cu 4 persoane confirmate pozitiv, si Inspectoratul de Politie Judetean Buzau - Centrul de Retinere si Arestare Preventiva, unde sunt 3 persoane confirmate pozitiv.In cazul unitatilor de invatamant DSP a dispus masuri de identificare a contactilor directi ai cazurilor confirmate, testarea contactilor simptomatici, aplicarea procedurilor de dezinfectie si inchiderea cursurilor "fata in fata".In ceea ce priveste focarul de la CITO, centru aflat in subordinea D.G.A.S.P.C. Buzau, DSP a dispus evaluarea cazurilor confirmate de catre medicii specialisti si izolarea la nivelul centrului sau spitalului in functie de complexitatea si gravitatea cazurilor. Totodata, s-a recomandat asigurarea unor circuite epidemiologice separate la nivelul centrului, care sa permita carantinarea contactilor si izolarea pacientilor.