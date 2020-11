Sase localitati din Alba intra in carantina timp de 14 zile, incepand de marti. Oamenii pot iesi din case doar cu declaratie. Se vor organiza filtre la intrari

Carantina a fost decisa in urma incidentei COVID-19 ridicate in localitatile mentionate si este valabila timp de 14 zile incepand cu data de marti, 17 noiembrie, ora 00.00. Prefectul Nicolae Alba si directorul DSP Alexandru Sinea au precizat ca masurile vor putea ridicate mai repede, daca va scadea incindenta cazurilor de coronavirus In perioada 1-14 noiembrie 2020, in Alba s-au inregistrat 2.293 infectari noi cu coronavirus, iar incidenta COVID a ajuns la 6,04, situand judetul pe locul 5 in topul national. In ceea ce priveste situatia pe orase, Blajul are incidenta COVID de 10,68, in urcare de la 10,49, fiind urmat de Alba Iulia cu 10,12. Cugirul are incidenta COVID de 8,62, Sebes - 8,50, Abrud - 6,03, iar comuna Ciugud - 7,03.Printre masurile dispuse sunt limitarea la maximum a deplasarii persoanelor si monotorizarea permanent a respectarii acestei masuri. Circulatia pe timpul noptii va fi interzisa intre orele 22.00 - 06.00, fiind permisa doar pentru motive intemeiate. Au fost stabilite rute ocolitoare, caile majore de circulatie care tranziteaza zona carantinata si aducerea la cunostinta populatiei prin mijloace mass-media locale a acestei masuri - IPJ Alba. DSP Alba va prioritiza testarea persoanelor si va transmite solicitarile de sprijin cu materiale sanitare si personal de specialitate catre Institutul National de Sanatate Publica/Ministerul Sanatatii.Masuri de ordine publica vor fi asigurate de catre Inspectoratul de Jandarmi Judetean Alba sau Inspectoratul de Politie Judetean Alba, dupa caz. Sunt interzise in continuare evenimentele private (nunti, botezuri, mese festive etc.) in spatii inchise si deschise, activitatea in cinematografe si ale institutiilor organizatoare de spectacole si/sau concerte. In zilele de sambata si duminica, centrele comerciale tip Mall isi vor suspenda temporar activitatea pe perioada instituirii masurii de carantinaSe inchid si terasele si unitatile de cazare. Vor fi interzise activitatile de jocuri de noroc. Slujbele religioase vor fi permise doar in exteriorul lacasurilor de cult si cu cel mult 20 de participanti. Masca ramane obligatorie. Va trebui purtata, astfel incat sa acopere nasul si gura, de toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, prezente in spatiile publice inchise si deschise.Va fi permisa intrarea/iesirea pentru:- transportul de marfa, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime si resurselor necesare desfasurarii activitatilor economice in localitatea carantinata, precum si aprovizionarii populatiei;- persoanele care nu locuiesc in zona carantinata, dar care desfasoara activitati economice sau in domeniul apararii, ordinii publice, securitatii nationale, sanitar, situatiilor de urgenta, administratiei publice locale, asistentei si protectiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publica, energetic, agriculturii, alimentatiei publice, alimentarii cu apa, comunicatiilor si transporturilor;- persoanele care locuiesc in zona carantinata si desfasoara activitate profesionala in afara zonei carantinate;- persoanele care realizeaza activitati agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;- elevii care au domiciliul in zona carantinata si care urmeaza cursurile unor unitati de invatamant din alte unitati administrativ-teritoriale pentru care nu este dispusa masura de carantina zonala;- deplasarea din alte motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copiilor/membrilor de familie, ingrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate in intretinere, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati, decesul unui membru de familie;- deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta; urgente medicale.Acte necesare, dupa caz, pentru cei care au drept sa se deplaseze in conditiile de mai sus:- declaratie din care sa rezulte motivul justificat al deplasariisau- legitimatie de serviciu valabila, adeverinta de salariat eliberata de angajator sau alt document care sa ateste activitatea profesionalasau- document din care sa rezulte calitatea de elev.Va fi permisa tranzitarea localitatilor de catre persoanele care nu au domiciliul pe raza acestora, dar este interzisa oprirea in aceste localitati. Va fi interzisa interzisa intrarea/iesirea in/din zona carantinata prin alte zone si cai de acces decat cele deschise circulatiei publice de pe drumurile europene, nationale, judetene si comunale. ISU va transmite mesaje de avertizare prin sistemul RO-ALERT catre populatia din localitatile carantinate, cu masurile ce trebuie respectate.De asemenea, se limiteaza programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul comercializarii de bunuri alimentare si nealimentare in intervalul orar 05.00 - 20.00, cu exceptia farmaciilor si a statiilor de distributie carburant care pot avea program non-stop. Se limiteaza numarul de persoane in incinta magazinelor/supermagazinelor/ hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate cu respectarea normelor de distantare fizica respectiv protectie sanitara.In cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limiteaza accesul persoanelor astfel incat sa se asigure 8 mp/persoana cu respectarea normelor de distantare respectiv protectie sanitara. Operatorii economici au obligatia de a afisa la loc vizibil, la intrarea in unitate, a programului de functionare precum si a restrictiilor stabilite prin prezenta hotarare inclusiv numarul maxim de persoane care pot avea acces simultan in interior.