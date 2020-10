Sase localitati din Hunedoara, incluse pe lista celor in care sunt impuse restrictii. Masca devine obligatorie si in spatiile deschise

Astfel, in Brad, Bos, Uric, Galati, Romosel si Santuhalm vor fi dispuse aceste masuri, pentru ca rata de incidenta a cazurilor de coronavirus este de peste 3 la mia de locuitori. Potrivit deciziei membrilor C.J.S.U. Hunedoara, anexa 3 a Hotararii nr. 44 din 23.10.2020, care contine lista localitatilor cu incidenta cazurilor active la 1.000 de locuitori se completeaza cu localitatile Brad, Bos, Uric, Galati, Romosel si Santuhalm, pe raza carora incidenta cumulata a cazurilor este mai mare de 3/1.000 de locuitori", se arata intr-un comunicat de presa."a. Interzicerea activitatii cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor;b. Se instituie obligativitatea de purtare a mastii de protectie, in toate spatiile publice deschise, astfel incat sa acopere nasul si gura pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani;c. Organizarea si desfasurarea activitatii cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte este interzisa;d. Activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, a pensiunilor sau a altor unitati de cazare este permisa doar pentru persoanele cazate in cadrul acestor unitati;e. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc este interzisa".De asemenea, conform deciziei CJSU Hunedoara, "suspendarea activitatilor didactice care presupun prezenta fata in fata din unitatile de invatamant care isi desfasoara activitatea in municipiul Brad, cursurile desfasurandu-se online (scenariul ROSU), pe perioada mentinerii incidentei mai mare de 3/1.000 de locuitori".