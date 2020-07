Sase noi cazuri de COVID-19, in centre ale DGASPC Arges

"In urma testarilor din data de 07.07.2020, la Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale au fost confirmati pozitiv cu virusul SARS-COV-2 un numar de patru beneficiari si doi angajati", a anuntat, luni dupa-amiaza, Consiliul Judetean Arges, intr-un comunicat remis News.ro La sfarsitul saptamanii trecute, autoritatile din judet au anuntat ca in urma testarilor efectuate tot in 7 iulie, la Complexul de Locuinte Protejate Buzoesti si Centrul de Copii "Sfantul Andrei" din Pitesti, au fost confirmati pozitiv cu virusul SARS-COV-2 zece angajati si 15 beneficiari.Toti cei diagnosticati sunt asimptomatici, precizeaza sursa citata.In aceste conditii, pe langa masurile de prevenire a raspandirii bolii, a fost dispusa testarea sau retestarea tuturor angajatilor si beneficiarilor din toate cele 21 de servicii de tip rezidential din subordinea DGASPC Arges. Astfel, pana in 29 iulie vor fi testate in total de 1.355 de persoane, din care 728 de angajati si 627 de beneficiari.