Orasul Satu Mare intra in carantina. Incidenta cazurilor a depasit 7,4 la mie

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Satu Mare a primit miercuri, 18 noiembrie, ordinul sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat , cu privire la instituirea masurii de carantinare zonala, pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 19 noiembrie, ora 00.00, in municipiul Satu Mare, potrivit digi24.ro Masura a fost luata avand in vedere ca "situatia epidemiologica generata de coronavirusul SARS-CoV-2 in municipiul Satu Mare, unde se inregistreaza o incidenta a cazurilor de imbolnavire cu SARS-Cov-2 de 7,44 la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maxima, in circumstante de nerespectare a masurilor legale in vigoare", potrivit deciziei DSU.Deplasarea urmeaza sa fie limitata, slujbele religioase cu caracter privat in lacasurile de cult se pot tine cu maxim 16 persoane, iar la evenimentele de stare civila pot participa 10 persoane in interior si 20 in exterior.Se interzice organizarea mitingurilor, demonstratiilor, evenimentelor private, reuniunilor si activitatilor cu publicul a restaurantelor, cafenelelor si teraselor, dar si a firmelor din domeniul jocurilor de noroc.O alta masura prevede ca "in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale se interzice desfasurarea activitatii cu publicul in centrele comerciale tip mall in care isi desfasoara activitatea mai multi agenti economici, cu exceptia operatorilor economici din domeniile comercializarii de bunuri alimentare, farmacii, pet-shop-uri, curatatorii".Citeste si: Inca o comuna din Ilfov intra in carantina. Primarul: "De maine, ora 22:00, vom putea circula doar pe baza de adeverinta"