Scaderea drastica a cazurilor de COVID-19: Sfarsitul pandemiei sau cerc vicios? "Vom putea considera COVID-19 la fel ca gripa"

Respectarea masurilor - importanta in continuare

10 milioane de romani vaccinati pana in toamna - un prag realizabil

Imbolnavirile scad, masurile restrictive se ridica, viata de zi cu zi se indreapta spre normalitate, iar apoi situatia poate incepe sa se inrautateasca. Apar din nou multe cazuri, rata de incidenta creste, locurile de la ATI se ocupa, iar totul o ia de la capat.Cu toate acestea, ceva s-a schimbat. Mai multe vaccinuri contra COVID-19 au fost aprobate si tot mai multe tari isi vaccineaza masiv populatia. Totusi, este suficient ca sa se zareasca macar o stabilizare de durata a pandemiei, daca nu chiar sfarsitul ei?Radu Tincu, medic ATI la spitalul Floreasca, din Bucuresti, a explicat pentru Ziare.com ca aceasta scadere se datoreaza mai multor factori si ca totul depinde de cate persoane vor fi imunizate. Daca campania de vaccinare decurge bine, COVID-19 va ajunge la fel ca gripa."Este clar ca pe masura ce avansam in campania de vaccinare acest lucru va insemna un numar din ce in ce mai mare de persoane imunizate, iar aceasta imunizare inseamna ca riscurile ca aceste cresteri sa mai fie prezente sunt din ce in ce mai mici.Daca in toamna vom reusi sa imunizam aproximativ 10 milioande persoane acest lucru va intrerupe lantul de transmitere a virusului si in mod evident pandemia va intra intr-o faza in care vom putea sa consideram COVID-19 la fel ca o infectie respiratorie cum este gripa", explica Radu Tincu.Chiar daca campania de vaccinare va decurge bine, exista sansa ca in anumite zone sa nu se atinga o rata satisfacatoare, astfel ca s-ar putea sa mai apara focare. Tocmai din acest motiv Radu Tincu sustine ca respectarea masurilor igienico-sanitare ramane in continuare un lucru important, iar oamenii trebuie sa ramana prudenti."Depinde foarte mult de rata de imunizare si de respectarea anumitor masuri. Chiar daca unele masuri vor fi ridicate, trebuie sa le implementam in viata noastra pe cele igienico-sanitare.Daca nu o sa mai fie obligatorie masca in spatiile deschise, dar vom vedea aglomerari de oameni, trebuie sa fim prudenti atata timp cat nu exista un grad de imunizare colectiva la nivelul anumitor comunitati", explica Radu Tincu.Medicul sustine si ca nu o sa mai fie depasita capacitatea sistemului sanitar pentru ca vaccinarea reduce drastic formele grave, care necesita spitalizare."Cresteri ar mai putea sa existe insa ceea ce a creat probleme in tot acest an a fost o crestere substantiala care depasea capacitatea sistemului sanitar. Acest lucru probabil nu se va repeta pentru ca vedem exemplul Israelului si Marii Britanii, unde dupa vaccinare cazurile care au nevoie de terapie intensiva, dar si decesele, au scazut semnificativ", adauga Radu Tincu.Medicul Radu Tincu sustine ca se poate atinge pragul de 10 milioane de romani vaccinati in toamna, cu atat mai mult ca imunizarea se va putea face si in cabinetele medicilor de familie."Da, cred ca este realizabil pentru ca mai avem inca un vaccin disponibil, cel de la Johnson&Johnson. Este un vaccin care are o stabilitate foarte buna la temperatura camerei si care va fi livrat prin intermediul retelei medicilor de familie. S-au suplimentat si dozele de la celelalte companii. Eu cred ca avem toate sansele, printr-un efort colectiv national, sa ajungem la 10 milioane de vaccinati in toamna", declara Radu Tincu.Radu Tincu atrage atentia asupra faptului ca, desi vaccinarea este disponibila pentru toata lumea, nu ar trebui sa fie neglijate persoanele vulnerabile. Mai mult, trebuie sa fie pus accentul pe persoanele din mediul rural pentru care nu este atat de accesibila platforma de vaccinare online si care stau departe de centrele de vaccinare."Trebuie sa vaccinam in continuare cu prioritate persoanele vulnerabile . Acuma exista libertatea fiecarui cetatean de a se vaccina, fara niciun fel de restrictie, e foarte bun acest lucru, insa persoanele vulnerabile trebuie sa prezinte in continuare o prioritate pentru ca ele sunt cele care dezvolta forme severe si ajung in terapie intensiva, iar multe dintre persoanele vulnerabile sunt varstnici, care nu au acces la platforma de internet, care locuiesc in zone rurale, departe de centrele de vaccinare.Aceste persoane trebuie sa fie ajutate sa se vaccineze, iar acest ajutor trebuie sa se realizeze printr-o transferare a campaniei de vaccinare din zona centrala catre autoritatile locale si medicii de familie din zonele respective", concluzioneaza Radu Tincu.