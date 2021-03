FOTO VIDEO Scenariu sumbru inaintea Sarbatorilor Pascale: "Va fi din ce in ce mai rau". Specialistii spun ca in vara situatia va fi mult mai echilibrata

Marinescu: "Sigur vom avea o perioada grea, dar solutii exista"

Doctorul Emilian Imbri, fostul manager al Spitalului de Boli Infectioase si Tropicale "Victor Babes" din Capitala, a lansat marti, 16 martie, ideea ca situatia epidemiologica va fi mult mai grava si ca este posibil ca Bucurestiul sa fie inchis. Specialistii spun ca nu se va ajunge la acest scenariu daca se resepcta masurile, iar populatia va fi vaccinata."Cred ca dupa un an si mai bine de pandemie, stim exact ce se poate intampla. Avem un alt echilibru, avem informatii, stim deja cum functioneaza infectia cu SARS-CoV-2.Sigur ca vom avea o perioada grea de acum incolo, cu numar mare de infectari, dar solutii exista. Si legate de paturile ATI, de paturi in general, pentru pacientii cu infectia virala.Pana la urma se pot gasi si alte spitale care sa intre in circuit, spitale care sa mearga pe un dublu flux pentru pacientii COVID si non-COVID, iar legate de masurile care s-ar putea lua, sa speram ca nu vor fi masuri restrictive in momentul de fata. Dar sigur ca va depinde de situatia epidemiologica.Vedem ca in Romania, in ultimele luni, am mers pe un echilibru destul de bun pe partea de masuri, in sensul ca nu au fost masurile la fel de stricte ca in celelalte tari din Europa.Ramane de vazut ceea ce se va intampla. Nimeni nu poate sa garanteze de la inceput si totul depinde de ceea ce se intampla in dinamica.Discutam de al treilea val al pandemiei cu un numar mare de infectari. Aici este o realitate, nu numai in Romania. Insa vaccinarea poate sa faca diferenta. Exista un procent de persoane vulnerabile care deja s-au vaccinat, iar numarul celor ce se imunizeaza va creste de la o luna la alta.Astfel, in cateva luni, cei vaccinati acum pot face diferenta, in sensul ca ei nu se vor imbolnavi. Sunt persoane vulnerabile care nu vor mai ajunge la spital sa creeze o presiune suplimentara.Desigur, lucrurile nu se pot rezolva peste noapte. Se intampla pas cu pas. Nu avem o imunizare atat de importanta prin vaccinare la nivelul populatiei incat sa schimbam pandemia acum pe moment, dar se va intampla.Trebuie sa mergem in continuare cu ceea ce stim ca avem de facut: masurile de preventie, parti de masuri restrictive care sa vina totusi cu un echilibru, sa poata fi suportate totusi de catre populatie, tratamentele pe care le avem deja si care rezolva destul de bine partea de infectie cu SARS-CoV-2 si, bineinteles, sa continuam cat se poate de repede si de bine cu vaccinarea."Referitor la prelungirea pandemiei si pe parcursul anului viitor, medicul Adrian Marinescu a mai spus: "Eu nu m-as gandi atat de departe, vreau sa cred ca incepand de la finalul verii-toamna, va fi o situatie mult mai echilibrata, care va si ramane ca atare.Sigur, nimeni nu poate sa spuna exact, insa sigur vaccinarea va face diferenta si eu ma astept, ca din momentul in care se echilibreaza situatia, in toamna, sa ramana asa".Razvan Chereches, profesor de sanatate publica la Universitatea Babes Bolyai din Cluj-Napoca spune ca "este clar ca suntem intr-un val de crestere din cauza noilor tulpini si suntem pe crestere.Modalitatile de control sunt aceleasi, masti, pastrarea distantei, scaderea interactiunii intre oameni, ventilatie. Vaccinarea contribuie si ea. Cu cat mai multe persoane sunt vaccinate, cu atat mai mult virusul are un grup tinta pe care sa infecteze"."Mai este un element. Incepand din luna mai, cand se incalzeste vremea, pentru ca incepem sa iesim din casa, vom sta mai mult afara, ferestrele vor sta mai mult deschise, rata de incidenta va incepe sa scada.Rezultatele se vor vedea cu o intarziere de trei-patru saptamani din momentul in care incepe sa se incalzeasca vremea, insa e clar ca la vara se vor relaxa din nou masurile.Nu cred ca avem motive de ingrijorare. Doar ca va trebui sa "strangem din dinti" doua luni, pana se incalzeste vremea. Doar managementul relaxarilor cred ca va fi problema, ar trebui sa nu se dea drumul la tot dintr-o data, pentru ca iar vor creste imbolnavirile.Apoi, la toamna, cand vremea se va raci din nou, atunci ar trebui sa avem suficiente persoane vaccinate, astfel ca valul al patrulea sa fie semnificativ mai mic si sa poata fi controlabil", a mai spus profesorul Razvan Chereches.Despre o eventala prelungire a pandemeiei in anul 2022, Specialistul in politici de sanatate publica a spus ca: "parerea mea este ca in iarna anului 2021, cel tarziu in primavara anului 2022 sa ajungem la un procent de 70% de persoane vaccinate.Dupa care va fi, daca nu o normalitate ca in 2018, de exemplu, va fi o cvasinormalitate. Vom putea sa incepem sa interactionam fara masti, fara distanta. Nu cred ca agomerarile vor fi chiar ca inainte, om langa om, dar epidemia va putea fi controlata mult mai usor".Razvan Chereches a mai precizat ca este sigur ca se va ajunge la acel procent de 70% din populatie vaccinata, deoarece antivaccinistii sunt undeva intr-un procent de 10-12%."In lunile care urmeaza ritmul de vaccinare va continua si, in plus, la vara nu am nicio indoiala ca pentru cei vaccinati accesul va fi mai facil la evenimente, la vacante, in restaurante. Atunci va fi un stimulent suplimentar.In plus, oamenii se vor convinge ca oprirea implementarii vaccinului AstraZeneca nu a fost bazata pe dovezi. A fost o decizie mai degraba politica, nu una de sanatate publica.Suspendarea unui lot despre care presupui ca ar fi probleme mi se pare in regula, la fel si investigatia. Insa supendarea aplicarii intregului vaccin AstraZeneca - aceasta este o decizie politica", a mai aratat Razvan Chereches."Daca tu decizi sa suspenzi fara sa ai o dovada concreta, in momentul de fata numarul de accidente trombotice este foarte mic.Cauzalitatea nu este determinanta aici. Nu poti in baza specualtiilor sa opresti vaccinarea, sa nu transmiti mesaje de incredere catre populatie si, in felul acesat sa amani calendarul e vaccinare pana reconstruiesti inapoi increderea pe care ai pierdut-o numai ca sa creezi impresia ca tu ca si Guvern iei masurile adecvate.De ce Romania a suspendat doar anumite loturi ale vaccinului AstraZeneca, iar tari precum Danemarca, Norvegia sau Olanda au oprit complet administrarea?Masurile adecvate aici ar fi fost: investigam, nu avem niciun motiv, in acest moment sa oprim si sa te concentrezi pe o campanie de informare.Aici, suspendarea este cea mai simpla decizie. Decizi sa suspenzi vaccinarea si ai riscuri zero pentru tine ca si Guvern, si transferi costurile catre populatie.Cu cat vaccinam mai tarziu, cu atat restrictiile care vor veni vor fi mai severe si, inevitabil, incarcatura pe sectiile ATI va fi mai mare. Dar este un cost care nu va fi platit de catre politicieni ci de catre populatie", a mai spus expertul.Despre o eventuala carantinare a Bucurestiului Razvan Chereches a spus ca "depinde daca masurile sunt respectate sau nu"."Poarta oamenii masca in spatiile publice? Daca nu le poarta, se dau amenzi? Sunt oprite petrecerile private din timp si sanctionati participantii? "Terasele" care sunt inchise cu ecran de plastic transparet sunt sanctionate cu amenzi destul de mari sau nu? Aglomerarile din centrele comerciale, sunt controlate sau nu? Toate acestea tin de autoritatile locale.Daca aceste masuri nu se aplica si autoritatile locale tind sa plaseze responsabilitatea catre autoritatile centrale, atunci da, Bucurestiul va fi inchis, dar trebuie sa fie foarte clar ca va fi inchis din cauza ca Primaria si Prefectura nu si-au facut treaba, nu din cauza vreunul minister sau a Guvernului.Daca autoritatile locale s-ar asiguar ca se respecta regulile, nu este nevoie sa se ajunga la inchidere", a mai spus profesorul Razvan Chereches. Numarul cazurilor noi de coronavirus raportat de autoritati pentru ultimele 24 de ore joi, 17 martie, este de 6.186 , iar la ATI sunt internati 1.266 de pacienti, record pentru acest an, fiind foarte apropiat de recordul anului trecut. Capitala are cele mai multe cazuri noi de coronavirus raportate la 24 de ore . Cu o zi in urma, 6.118 de infectii noi au fost inregistrate in Romania si tot 1.226 de pacienti erau internati la ATI.De asemenea, autoritatile au raportat miercuri, 17 martie, o indicenta nationala de 3,23. Cea mai mare rata de infectare este in judetul Timis, de 5,84 la mie. Urmeaza Ilfov, Hunedoara, Constanta, Cluj si Brasov si Alba. De asemenea si Capitala este in scenariul rosu, cu o incidenta de 4,49 la mie Doctorul Emilian Imbri, a spus in emisiunea "Romania9" de la TVR, difuzata in seara zilei de marti, 16 martie, ca pandemia va dura si in 2022. "Mai dureaza foarte mult. Trecem in anul urmator cu masca. Va fi din ce in ce mai rau", a spus Emilian Ibri la TVRSpecialistul a declarat ca simptomatologia pacientilor care se interneaza acum cu COVID-19 este cu mult mai grava.Doctorul Imbri spune ca situatia se va inrautati si ca pacientii care ajung in spitale au o simptomatologie mai grava decat pana acum. "Mai dureaza foarte mult.Trecem in anul urmator cu masca. Va fi din ce in ce mai rau. Bucurestiul mai mult ca sigur se va inchide. Va fi mai rau decat ce a fost. Vor fi pacienti mai multi si cu simptomatologie mai grava. Situatia nu mai este sub control. Trebuie luate masuri mult mai stricte, nepopulare. Va fi un tsunami al infectarilor . Nu mai e timp de sovaiala", a spus medicul.Fostul manager de la Victor Babes spune ca marirea numarului de paturi nu rezolva neaparat problemele."Noi nu ne mai gandim la ziua de azi, noi ne gandim, deja, la Pasti. "Vai de mine ce dezastru va fi ca vom fi obligati, dar nu o sa respectam!".Deja ai satisfactia ca de Pasti nu o sa respecti. Nu ne gandim ca sunt pline terapiile intensive, ca sunt pline spitalele. Nu va fi o rezolvare sa marim numarul de paturi de la terapie intensiva la 2.000, de exemplu. In Italia, lucrurile s-au mai lamurit putin pentru ca au murit batranii. Acum vin la rand tinerii cu comorbiditati. Ar trebui sa colaboreze institutiile intre ele. Nu doar COVID exista in Romania.", a spus Emilian Imbri.Acesta nu este primul "avertisment" al medicului Emilian Imbri. In luna noiembrie, medicul spunea intr-un interviu pentru Digi 24 , ca "ATI-ul nu te poate salva! Este bine sa nu ajungi acolo. Ai nevoie de noroc sa beneficiezi de oxigen".Anul trecut, S pitalul Victor Babes din Capitala a fost tinta unui scandal dupa ce o femeie infectata cu SARS-COV-2 a murit dupa ce a fost detubata din greseala de un brancardier A fost timp de sapte ani manager al Spitalului Victor Babes din Capitala. De putin timp Emilian Imbri a iesit la pensie, iar in locul sau a venit Simin-Aysel Florescu, fost director medical al institutiei."Potrivit legii, nu mai aveam voie sa fiu manager", deoarece "la inceputul lunii martie am implinit 67 de ani", a explicat Imbri pentru Libertatea Medicul Emilian Imbri a mai precizat ca, pana sa fie manager, a avut mai multe functii: "am lucrat in minister, am fost medicul sef al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate timp de sase ani, primul om care a ocupat aceasta pozitie cand s-a infiintat CNAS".Totodata, in cariera sa a lucrat cu peste 18 ministri si i-a consiliat, "indiferent ce culoare politica au avut. Practic, am fost consilier la 24 de ministri si presedinti de Casa Nationala, inclusiv la fostul ministru al turismului, Elena Udrea ."Un alt specialist care a transmis mesaje alarmise este si cercetatorul Octavian Jurma."E important sa se efectueze secventierea si in marile orase: Timisoara, Iasi, Cluj-Napoca, pentru ca sentimentul meu este ca perioada de sarbatori a omogenizat distributia acestui virus in tara. E ca si cum ar fi debutul unei noi pandemii, tehnic vorbind o putem considera o noua pandemie peste vechea pandemie", a declarat Octavian Jurma, pentru Digi 24.La finalul lunii noiembrie, Octavian Jurma spunea ca, in prima saptamana din decembrie vom ajunge la 500.000 de cazuri Covid, iar urmatorul guvern " va trebui sa debuteze cu o carantina generala, nu are de ales ".Comunicarea autoritatilor romane pe marginea vaccinarii cu serul AstraZeneca si a deciziei de a continua imunizarea pana la o decizie ferma a Agentiei Europene a Medicamentului a fost haotica, nesigura si a indus in eroare publicul, spun reprezentantii societatii civile "Prin faptul ca au comunicat gresit au ridicat nu doar suspiciuni asupra vaccinului in sine, multe persoane retragandu-se de la vaccinarea cu AstraZeneca, ci au afectat si imaginea companiei. Dar cel mai grav a fost ca au indus panica in randul oamenilor care s-au vaccinat cu AstraZeneca.Ca si autoritate trebuie sa te pui si in situatia omului de acasa, care e speriat ca a facut o prima doza si nu are niciun fel de explicatii legat de ce i se poate intampla. Nimeni nu a venit cu un mesaj documentat stiintific, in care sa se spuna de ce a fost nevoie de retragerea loturilor, ce este farmacovigilenta, nimeni nu a venit sa linisteasca oamenii care traiesc cu teama pana ajung la rapel.Au fost pacienti, din zona rurala, in pragul atacului de panica. Autoritatile ar trebui sa inteleaga ca daca se comporta militareste nu au nimic de castigat, trebuie sa aduca in echipa psihologi, care sa creioneze mesaje empatice pentru asemenea situatii, pe intelesul omului", a declarat pentru Ziare.com Vasile Barbu, presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor.Marti, 16 martie, medicul militar Valeriu Gheorghita a declarat ca Romania pastreaza decizia de a vaccina cu serul produs de AstraZeneca, a utorizat de Agentia Europeana a Medicamentului , motivand ca beneficiile, la acest moment, depasesc riscurile.