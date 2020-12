Scene ingrozitoare in Capitala. Un barbat a fost injunghiat in plina strada

Desi era in stare foarte grava, ranitul a reusit sa se mai deplaseze cateva zeci de metri, pana cand a fost vazut de cativa trecatori, care au sunat imediat la 112."Fugea spre partea cealalta, unde se afla Galeriile Titan, spunand ca <>, la un moment dat s-a pus jos si a inceput sa strige. Doar el a venit, n-am vazut niciun scandal . Probabil cine o fi fost doar l-a lovit si a plecat", a declarat unul dintre martori, pentru StirileProTv.ro Barbatul injunghiat a fost transportata in stare foarte grava la spital, fiind operat noaptea trecuta. Agresorul, un barbat in varsta de 33 de ani, a fugit de la locul faptei, insa a fost prins ulterior de oamenii legii.Potrivit unor surse din ancheta , victima si agresorul ei s-ar cunoaste, insa nu se stie, in acest moment, cum s-a ajuns la acte de violenta