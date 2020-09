Schimbare de strategie anti-COVID 19 in Europa: mai multe teste si mai putine restrictii

Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) a precizat intr-un pozitie publica ca persoanele cu simptome de COVID-19 ar trebui testate cat mai repede posibil, la fel si contactii acestora indiferent de simptome. ECDC precizeaza ca tarile care se confrunta cu transmitere SARS-CoV-2 ridicata intr-o comunitate locala ar trebui sa ia in considerare testarea intregii populatii din zona afectata.Precizarile agentiei europene pentru controlul bolilor vin in contextul in care Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat ca se asteapta la o noua crestere a numarului de decese provocate de COVID-19 in Europa, in lunile octombrie si noiembrie.Spania are cel mai mare numar de cazuri de coronavirus din Europa, Madridul fiind cea mai afectata regiune. Franta a raportat un numar de 13.498 de noi cazuri confirmate de COVID-19 pe data de 19 septembrie. Olanda, 1.887 de cazuri noi de coronavirus inregistrate de autoritatile sanitare in 24 de ore. Belgia a avut 1.152 de noi infectari in data de 17 septembrie, iar in ziua urmatoare numarul aproape ca s-a dublat, la 2.028.ECDC apreciaza ca strategiile de testare ar trebui sa fie flexibile, in functie de situatia epidemiologica locala, rata de transmitere, dinamica populatiei si resurse."In mod ideal, toate persoanele cu simptome COVID-19 ar trebui testate cat mai curand posibil dupa debutul simptomelor. Acest lucru necesita acces usor la testare pentru toti, inclusiv pentru nerezidenti. Timpul de prelucrare a testului ar trebui sa fie redus la minimum, persoanele care au fost testate pozitiv ar trebui sa se izoleze si sa se realizeze urmarirea in timp util a contactelor acestora, asigurandu-se ca toate contactele identificate sunt testate, indiferent de simptome", se arata in comunicatul agentiei.De asemenea, ECDC "recomanda testarea periodica si cuprinzatoare a intregului personal si a rezidentilor/ pacientilor pentru a preveni transmiterea nozocomiala. In plus, toti pacientii/ rezidentii ar trebui sa fie testati la sau imediat inainte de internare".Identificarea rapida si controlul focarelor care pot aparea in diverse institutii, societati economice, scoli, inchisori, pentru a proteja aceste comunitati si a preveni accelerarea raspandirii virusului, sunt masuri de pus in plaicare considera agentia."Tarile care se confrunta cu transmitere SARS-CoV-2 ridicata intr-o comunitate locala ar trebui sa ia in considerare testarea intregii populatii din zona afectata. Acest lucru ar permite identificarea cazurilor COVID-19 infectioase si ar permite izolarea lor prompta pentru a intrerupe lanturile de transmisie. In functie de situatia epidemiologica, dimensiunea si densitatea populatiei din zona afectata, o astfel de abordare ar putea fi mai putin perturbatoare pentru societate decat introducerea unor masuri mai stricte de sanatate publica",se arata in comunicatul ECDC.Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes", Emilian Imbri, atrage atentia intr-o declaratie pentru Digi24 ca, pe masura ce numarul imbolnavirilor creste in intreaga lume, si achizitia de medicamente folosite in tratarea COVID va deveni din ce in ce mai dificila.Imbri a declarat la Digi24 ca deja nu se mai gaseste un medicament pe care colegii lui, medicii de la "Victor Babes", il foloseau in schemele de tratament, pentru ca firma respectiva si-a diminuat productia."Ne gandim insa la un moment dat la faptul ca vom avea probleme cu medicatia. (...) Vreau sa va spun ca nu le folosim noi, ca ni s-a parut noua ca ar fi bune (n.r. -medicamentele), le folosim pentru ca le folosesc toate tarile in care se desfasoara aceasta pandemie. Folosindu-le toate tarile, cine are acces la aceste medicamente si are si forta financiara sa le cumpere le va cumpara si, incet-incet, vor disparea de pe piata noastra", a atras atentia managerul de la "Victor Babes".Imbri mai spune ca situatii de acest gen ii obliga pe medici sa caute tot timpul alternative pentru medicamente si sa regandeasca schemele de tratament. "Este o problema care deja se acutizeaza, nu vreau sa pronunt nici nume de firma, nici numele medicamentului, dar exista o firma care a intrerupt productia unuia dintre medicamentele pe care noi le foloseam in schemele terapeutice. A intrerupt pentru COVID, probabil ca s-a considerat ca nu este atat de eficient, nu ca face rau, probabil ca nu mai pot sa produca intr-o cantitate atat de mare, incat sa acopere cererea pe plan mondial. Decizia acestui producator mare pe piata medicamentului practic opreste aprovizionarea cu acest medicament si suntem nevoiti sa ne orientam spre ceva similar. Din fericire, exista ceva similar si sigur ca in urmatoarele zile, saptamani, ne vom reorienta. Doctorii, clinicienii sunt cei care deja au gandit o alternativa", a mai spus Imbri.