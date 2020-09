Scoala Gimnaziala nr. 79 din Bucuresti intra in scenariul rosu de functionare, dupa ce un elev, un profesor si secretarul scolii au fost confirmati cu noul coronavirus

"Primaria Sectorului 4 a dispus in regim de urgenta, masuri de dezinfectie a intregii cladirii in care functioneza Scoala Gimnaziala nr. 79, dupa ce in cursul zilei de astazi, 30.09.2020, a fost inregistrat al treilea caz confirmat de infectie cu SARS-COV 2, secretarul scolii, dupa ce saptamana trecuta, fusesera confirmati un elev si un profesor. In aceste conditii, la recomandarea Directiei de Sanatate Publica Bucuresti, unitatea de invatamant a intrat in scenariul rosu de functionare in conditii de pandemie - intreaga activitate didactica s-a mutat exclusiv in sistem on-line pentru urmatoarele 14 zile", a anuntat, miercuri seara, Primaria Sectorului 4.Masurile au fost dispuse impreuna cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si cu Directia de Sanatate Publica Bucuresti, in baza ordinului nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-COV-2.