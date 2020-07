Scolile ar putea ramane inchise si la toamna. Orban, atentionare pentru reprezentantii sistemului de Educatie

Ludovic Orban, premierul Romaniei:"Nu stim care va fi evolutia si trebuie sa fim pregatiti pentru orice situatie. Atat din punct de vedere al infrastructurii, cat si al logisticii. Noi trebuie sa ne asiguram ca orice copil va avea acces la educatie, sa ne asiguram ca profesorii, invatatorii au capacitatea a transmite informatii in orice fel de conditii, sa pregateasca cu mare migala inceputul anului si sa fim pregatiti pentru orice situatie.Am incredere in capacitatea dascalilor de a se adapta la orice situatie, de a ramane aproape de copii, chiar daca nu toti vor fi in clase, chiar daca legatura va fi o legatura prin fibra optica si prin intemediul ecranului de calculator", noteaza Digi24