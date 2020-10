Grupul civic Reset cere anularea pelerinajului de Sf. Dimitrie: Pana vine Salvarea de sus, nu ar fi intelept sa ne-o asiguram mai intai aici, pe Pamant?

"Epidemia de COVID-19 in Romania este pe un trend ascendent de aproape trei saptamani, iar o parte dintre cei infectati ajung in stare grava, la sectiile de Terapie Intensiva. In Bucuresti se inregistreaza un numar tot mai mare de cazuri, rata de infectare atingand 3,25 la mia de locuitori. De asemenea, la Terapie Intensiva sunt internati 800 de pacienti cu Covid-19, cel mai mare numar de la inceputul pandemiei", a scris Reset pe pagina de Facebook Astfel, ONG-ul lanseaza o scrisoare deschisa catre: Raed Arafat , Secretar de stat MAI,seful Departamentului National pentru Situatii de Urgenta; Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei; Marcel Vela , ministrul Afacerilor Interne; Nelu Tataru , ministrul Sanatatii si Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane in care cer anularea pelerinajului de Sfantul Dimitrie cel Nou."In acest context problematic, Primaria Capitalei si Patriarhia Romana au semnat un Protocol privind organizarea Pelerinajului la moastele Sfantului Dimitrie cel Nou, in perioada 25-27 octombrie.In urma cu numai zece zile, Patriarhia Romana ne dadea asigurari ca pelerinajul la Sfanta Parascheva se va derula cu", a mai scris Reset.Acestia mai sustin faptul ca masurile impuse la pelerinajul de Sfanta Parascheva de la Iasi nu s-au respectat si ca in protocolul incheiat de Primaria Capitalei, prin Gabriela Firea , cu Patriarhia Romana se arata ca:"La activitate vor participa numai persoane din municipiul Bucuresti. Pentru aceasta, organizatorul va institui puncte de filtrare a participantilor in zonele de acces/iesire a publicului. In zona acestor filtre va fi realizat triajul observational al participantilor. Persoanele organizate pe randul de asteptare vor beneficia de marcare la fiecare 1,5 metri, iar pe stalpi vor fi amplasate anunturi cu privire la pastrarea distantei si respectarea normelor igienico-sanitare", motivand faptul ca sunt exact aceleasi masuri care au fost impuse si la pelerinajul de la Iasi."Pe hartie au aratat si arata foarte bine. Dar, ne punem intrebarea: Daca la Sfanta Parascheva nu au fost respectate, de ce ar fi respectate la Sfantul Dimitrie cel Nou?Bucurestiul a intrat de saptamana aceasta in scenariul rosu dupa ce a inregistrat 804 noi cazuri de coronavirus, in ultimele 24 de ore, iar indicele de infectare a crescut la 3,31 la mia de locuitori. De asemenea, masca este obligatorie peste tot, inclusiv in toate spatiile deschise, restaurantele au fost inchise in interior, la fel si teatrele si cinematografele. Scolile au fost si ele inchise si cursurile se desfasoara doar online.Cu toate acestea, Patriarhia va organiza un pelerinaj la care sunt asteptati mii de oameni, care, cel mai probabil, nu vor respecta masurile de protectie si distantare, dupa cum am vazut ca s-a intamplat la Iasi.Este un moment potrivit pentru a da dovada de compasiune si grija de cetateni, dar si coerenta si asumare. Functiile pe care le detineti presupun responsabilitate si asumarea unor decizii importante pentru a oferi claritate si o directie.Vocea dvs. comuna poate salva vieti si poate deveni farul de care cetatenii acestei tari au nevoie indiferent de confesiunea religioasa de care apartin. Pentru a demonstra toate acestea, consideram ca pelerinajul organizat in cinstirea Sfantului Dimitrie cel Nou ar trebui anulat. Este o decizie grea, nepopulara, insa binevenita in conditiile in care Bucurestiul a trecut in scenariul rosu, sectiile ATI sunt pline si medicii vorbesc deja de situatii in care vor fi nevoiti sa aleaga pe cine sa salveze si pe cine nu.Pana vine Salvarea de sus, nu ar fi intelept sa incercam sa ne-o asiguram mai intai aici, pe Pamant?", a adaugat Reset.